Rutte en Wilders grote winnaars Algemene Politieke Beschouwingen! VVD blijft stijgen in peilingen

Afgelopen week tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen werd min of meer de eerste ronde voor de aankomende verkiezingen uitgevochten. Volgens de peilingen van Maurice de Hond werden Rutte en Wilders als de nummer 1 & 2 gezien van deze editie. Waarmee Wilders zijn overwinning als beste fractievoorzitter kan claimen. Ondertussen kruipt de VVD in de peilingen omhoog.



Volgens de peilingen van De Hond staken premier Rutte, Wilders en Asscher er met kop en schouders bovenuit. Niet geheel verrassend overigens, Rutte overleefde de debatten met gemak. Inmiddels is hij al weer tien jaar premier, en met al die ervaring zie je dat hij zich makkelijk door het politieke spel manoeuvreert.

Ondertussen is het ook opmerkelijk om te zien dat Wilders veel ‘waardering’ krijgt van kiezers van andere partijen, ook zij zagen dat Wilders ‘on fire’ was bij deze editie van de APB.

Ondertussen verandert er niet zo heel veel aan de virtuele zetelverdeling. De PVV levert een zetel in, de VVD wint er een. Dit is een trend die we de afgelopen weken vaker zien, de ene week wint de PVV wat, de andere week weer de VVD.

De PvdA heeft weer twee zetels erbij gewonnen dankzij het sterke optreden van Asscher, waarmee de partij virtueel nu de derde partij van Nederland zou zijn. Voorlopig blijft de PVV met gemak de tweede partij van Nederland, en de VVD lijkt ongenaakbaar.