Schokkend: Tweede Kamer wil GEEN onderzoek naar betrouwbaarheid PCR-test

Je zou denken dat het kabinet en de Tweede Kamer maar wat graag willen dat het nieuwe Chinese coronavirus zo effectief mogelijk wordt bestreden; dat daarvoor best wat uitgegeven en vooral ook onderzocht mag worden. Nou, niets is minder waar. De Tweede Kamer is namelijk tégen een voorstel om onderzoek te doen naar de betrouwbaarheid van de PCR-test.

In debat met Rutte liet Wybren van Haga geen spaan heel van Rutte en diens opmerkingen over de PCR-test. Zoals Van Haga uitlegde kijkt de PCR-test feitelijk of er “brokstukjes” aanwezig zijn in het lichaam van de geteste persoon. Maar die stukjes kunnen wel drie maanden oud zijn. Kijk maar:

Je zou denken: dat moet onderzocht worden. Als het klopt wat Van Haga zegt kan dat enorme impact hebben. Er móét dan namelijk gekeken worden naar de coronamaatregelen en hoeverre die eigenlijk zin hebben — en nodig zijn.

Maar raad eens hoeveel partijen voor het voorstel hebben gestemd om de PCR-test te onderzoeken? Juist:

De PVV, SGP en FVD (ik schaar Van Haga onder FVD, want hij is bij die partij gekomen), willen dat er naar gekeken wordt. Henk Krol ook. Maar de hele rest van de Tweede Kamer wil er niets mee te maken hebben. Nee, er mag niet eens gekéken worden naar de betrouwbaarheid.

Het zegt alles over de manier waarop het kabinet én het hele partijkartel omgaan met de coronacrisis. Wél vergaande maatregelen nemen die de economie enorme schade toebrengen, maar even pas op de plaats maken om te kijken of alles wel klopt en noodzakelijk is, ho maar.

