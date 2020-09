Slecht nieuws: zelfs een corona-vaccin gaat de lockdown niet stoppen – volgend voorjaar nog NIET coronavrij

Zeker met alle nieuwe coronamaatregelen wordt nu reikhalzend uitgekeken naar een coronavaccin, dat omstreeks aankomend voorjaar op de markt zal moeten komen. Maar gaat dat vaccin betekenen dat we dan meteen alle gehate maatregelen kunnen laten varen? Ha, nee. Viroloog Johan Neyts ontwaakt de wereld even uit hun vaccinatieroes: zoiets zal véél langer gaan duren.

Maandag 28 september 2020 zal de geschiedenis ingaan als een waardeloze dag in de strijd tegen het coronavirus. De tweede golf raast met een rotvaart door Nederland, en premier Rutte kondigt nieuwe maatregelen aan in een verwoede poging de pandemie in te dammen.

Of dat alles succesvol gaat zijn valt nog te bezien, maar veel mensen klampen zich vast aan één laatste strohalm: komend voorjaar komen de vaccins, en kunnen we onmiddellijk deze nare periode achter ons laten. Toch? Toch?!

Nee. Niet dus. Viroloog Johan Neyts maakt vandaag nog een stukje teleurstellender door al die vaccinatiewaan regelrecht naar het rijk der fabelen te verwijzen. Veel vaccins die nu ontwikkeld worden, gaan namelijk maar uit van een effectiviteit van 50%. Dat wil zeggen dat de helft van alle mensen wel ingeënd kunnen zijn, maar daarna tóch niet beschermd tegen het virus. Aii:

„Maar dat is laag”, zegt viroloog Johan Neyts (KU Leuven). „Om echt impact te hebben op de pandemie, zou je de lat toch een stuk hoger moeten leggen. Je kunt je afvragen of je dan het vaccin wel moet uitrollen.” „De verwachtingen zijn nu gewoon te hoog gespannen. We zullen het volgend voorjaar en volgende zomer zeker nog niet zonder coronamaatregelen kunnen doen. Dat wil niet zeggen dat ik niet hoopvol ben dat we op termijn een effectief vaccin zullen hebben. Maar het zal niet zo snel en zo simpel gaan als we nu te vaak willen geloven.”

U lees het dus: een vooraanstaand viroloog denkt dat een einde van de coronacrisis niet dit voorjaar al volgt, maar hij is wel “hoopvol” over een verder niet nader gespecificeerde termijn. Strap in, dus. We hebben nog een lange rit te gaan met dit rotvirus.