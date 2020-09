Thierry Baudet bij WNL: ‘wij moeten zélf bepalen wie we naar Nederland halen’

Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet was vanochtend te gast bij tv-programma WNL op Zondag. Daar zei hij dat Nederland zélf moet kunnen bepalen wie we naar Nederland halen: “We zijn bezig een nieuwe onderklasse te creëren en de middenklasse uit te hollen. Daarom moet je immigratie beperken en dat moet een nationale beslissing zijn.”

Baudet stelt dat de Europese Unie alleen maar meer macht naar zich toe probeert te trekken en juist bij uitstek een politieke organisatie is die pro-immigratie is. Wat de EU namelijk onder het ‘reguleren van migratiestromen’ verstaat is eigenlijk niets anders dan het beter gecontroleerd mensenmassa’s binnen blijven halen. Volgens Baudet moeten we dat als soevereine natiestaat gewoon zelf kunnen bepalen en hebben we de EU daar helemaal niet voor nodig!

Als Rutte het nieuwe Marrakesh 2 Immigratiepact tekent, geeft hij nog meer controle uit handen. Dat is niet goed voor Nederland. Nu is het tijd voor een strikt immigratiebeleid, aldus @thierrybaudet bij @WNLOpZondag ⤵️ #FVD #WNLopZondag pic.twitter.com/fPAJdxV0Hi — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) September 27, 2020

#Marrakesh2 verschuift de macht over het immigratiebeleid naar de EU. @thierrybaudet vindt: wij moeten zélf bepalen wie we naar Nederland halen. En op dit moment is de #arbeidsmigratie hoog, terwijl er in ons land veel mensen langs de kant staan. Dat kan beter! #FVD #WNLopZondag pic.twitter.com/j6WPDUzn9M — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) September 27, 2020

Baudet wijst natuurlijk ook op de problemen die migratie voor ons met zich meebrengt. Mensen die we hier huisvesten komen niet of nauwelijks aan het werk, maar we zien ze niet in de statistieken over werklozen terug. En door de hoge arbeidsmigratie (Polen bijvoorbeeld) blijven de lonen ook laag en worden de collectieve kosten (zoals zorg) juist opgedreven.

Ik begrijp ook niet waarom alleen Baudet en Wilders hier eerlijk over durven te zijn. De rest van de politiek (in Den Haag én in Brussel) lijkt er nog steeds volledig van overtuigd dat al die asielzoekers hier, met een beetje hulp, een huis en een baan krijgen. Is niet zo en gaat ook niet gebeuren. Het is (op deze manier) niet in het voordeel van Nederland of van Europa. Het is wél in het voordeel van werkgevers en derdewereldlanden, want die verdienen er uiteindelijk aan. Daarom pakt de VVD ook nooit door op dit onderwerp.