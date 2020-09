Thierry Baudet durft het te zeggen: ‘Corona is geen crisis (meer)!’

Toen de problemen met het nieuwe Chinese coronavirus net begonnen wisten we eigenlijk niet wat er op ons af zou komen. Sommige beelden uit China wezen erop dat het sterftecijfer weleens rond de 3% kon liggen, dat het buitengewoon besmettelijk was, én dat iedereen — van jong tot oud — eraan onderdoor kon gaan. Het was, heel eerlijk gezegd, een nachtmerrie. Iets dat we tot voor kort alleen in films hadden gezien.

Tegenwoordig weten we dat het gelukkig allemaal toch minder erg is dan gevreesd.

Maar er is iets geks aan de hand. Ondanks dat het allemaal mee lijkt te vallen in vergelijking met onze initiële angsten is het overheidsbeleid niet aangepast. Sterker nog, het heeft er alle schijn van dat het kabinet van zins is om zo mogelijk nóg strenger en fanatieker te worden.

Dit zien we allemaal. Maar er is in Den Haag maar één partij met de moed dat hardop te zeggen — want ja, als je dat doet word je meteen keihard aangevallen door de linkse media die alleen maar meer, meer, meer maatregelen willen. Ik heb het natuurlijk over Forum voor Democratie, en dan met name diens leider Thierry Baudet.

Zoals ik vanmorgen al schreef ligt Baudet vandaag weer eens onder vuur. Hij zei gisteren tijdens het FVD Journaal namelijk dat de doventolk eerst en vooral bij de coronapersconferenties wordt gehaald om een sfeer van urgentie te creëren. Dit wordt door zijn tegenstanders natuurlijk weer verdraaid tot “hij gelooft niet dat er doven zijn in Nederland,” maar ja, zo rolt links nu eenmaal.

Voor de duidelijkheid heeft Baudet toch maar besloten om zijn Twitter-app even te openen en tekst en uitleg te geven:

We hebben in NL afgesproken dat alleen bij nationale crises gebarentolk in beeld komt. De reden: iedereen moet onmiddellijk begrijpen dat de nood a/d man is. Corona is geen crisis (meer). Kabinet houdt ten onrechte vast aan paniekerigheid. Dat was mijn punt en daar sta ik achter. https://t.co/StdL97DdfS — Thierry Baudet (@thierrybaudet) September 19, 2020

“We hebben in NL afgesproken dat alleen bij nationale crises gebarentolk in beeld komt,” aldus Baudet. “De reden: iedereen moet onmiddellijk begrijpen dat de nood [aan de] man is. Corona is geen crisis (meer). Kabinet houdt ten onrechte vast aan paniekerigheid. Dat was mijn punt en daar sta ik achter.”

Dit vergt moed. Het is veel gemakkelijker om te doen wat al die andere politici doen, Geert Wilders incluis: roepen dat er meer, meer, meer gedaan moet worden, dat er geen enkel persoon besmet mag worden met COVID-19, en zo verder. Als je dat doet schrijven de media heel positief over je en krijg je van iedereen een aai over de bol.

Maar zeggen dat het wel meevalt en dat het kabinet ten onrechte paniek zaait? Daar is lef voor nodig. De media zullen dit namelijk ongetwijfeld wéér verdraaien en uit de context halen. Nog even en we lezen elders dat “Baudet niet in het coronavirus gelooft” of iets dergelijks. Dat zegt hij natuurlijk helemaal niet — hij zegt alleen dat het niet zo ernstig is als we allemaal vreesden — maar dat doet er wat links betreft ongetwijfeld niet toe.

