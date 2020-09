Zo werkt framing: Baudet zegt iets over een doventolk. Links: ‘Hij gelooft niet in doven!’

In het FVD Journaal van vrijdag zei Thierry Baudet terecht dat de doventolk bij de persconferenties staat omdat het kabinet de urgentie van de crisis op die manier wil benadrukken. Zo’n tolk wordt er immers niet zomaar even bijgehaald. Het straalt iets uit.

Oké. Dat zei hij dus. Vervolgens voegde hij daar aan toe dat dit gevoel van urgentie overdreven is. Het valt, dat blijkt uit alle cijfers, namelijk nogal mee met de “coronacrisis.” Aldus Baudet. En alweer: volkomen terecht.



Maar, oh, oh, oh, wat ging links meteen weer los. Er werd gesteld dat Baudet had gezegd… dat er helemaal geen doven zijn in Nederland. Dat die doventolk er voor Jan Lul bijstaat. Kijk maar:

Baudet weet hoe het zit. Er bestaan gewoon helemaal geen doven in Nederland pic.twitter.com/lvNWEqT87e — Martin Koolhoven (@MartinKoolhoven) September 18, 2020

Dit is toch niet te geloven. Er wordt werkelijk gedaan alsof Baudet denkt dat er helemaal geen doven zijn in Nederland. Dat is natuurlijk helemaal niet wat hij bedoelde. Een achterlijke knurft begrijpt dat nog, maar hé, dat maakt allemaal niets uit. Links kan dit, door het uit zijn verband te rukken, tegen Baudet gebruiken. En dáár gaat het om.

Zoals Raisa Blommestijn terecht stelt:

Dhr. Baudet @thierrybaudet beschrijft dat de aanwezigheid van een #doventolk de “sense of urgency” van de coronacrisis ten onrechte benadrukt, want met de crisis valt het wel mee. De reacties: “Baudet ontkent het bestaan van doven”. Illustratief voor hoe framing werkt. — Raisa Blommestijn (@rblommestijn) September 19, 2020

En, “het is hoe het zo vaak gaat: de “verkeerde” persoon zegt iets op zichzelf onschuldigs, dat wordt compleet uit z’n verband getrokken en tot absurde proporties opgeblazen en de hysterici vliegen erop af.”

Sietske Bergsma ziet ook duidelijk wat er aan de hand is, wat Baudet wilde zeggen, en hoe dit vervolgens totaal verdraaid wordt door linkse gekken in zowel de politiek als de media:

Wat hij volgens mij bedoelde was dat door louter de aanwezigheid vd doventolk de crisis een serieuze uitstraling moet krijgen. Ter vergelijking, andere programma’s hebben geen doventolk. Zeggen dat Baudet het bestaan van doven “ontkent” slaat nergens op. Typisch 2D denken weer. https://t.co/Hzpf8giwGx — Sietske Bergsma (@SBergsma) September 19, 2020

