Trump stookt verdeeldheid verder op, haalt BLM en Democraten het bloed onder de nagels vandaan!

President Trump gaat vanavond naar Kenosha. Het stadje waar zowel de zwarte Jacob Blake zeven keer in z’n rug is geschoten, als waar de 17-jarige Kyle Rittenhouse uit zelfverdediging twee ‘demonstranten’ heeft doodgeschoten. Trump bezoekt alleen laatstgenoemde, waardoor Black Lives Matter en de Democraten weer hysterisch reageren.

Trump heeft z’n ingang naar de tweede termijn gevonden. Hoe belabberd hij het ook doet op allerlei andere terreinen, Amerikanen zijn de rellen, en alle gekte die daarbij komt kijken, gewoon meer dan zat.

Het is elke keer grotendeels hetzelfde verhaal: Een zwarte man met een flink strafblad wordt aangehouden. Hij verzet zich, maakt een schijnbeweging of rent weg en de politie reageert (soms) excessief. De politie maakt fouten, maar meestal is het wel begrijpelijk waarom die zijn gemaakt, vooral als er beeldmateriaal opduikt.

Direct ontstaan er twee kampen, en het opvallende is dat vrijwel niemand het opneemt voor de agenten die duidelijk verkeerd bezig waren. Want aan de ene kant zien we BLM en soortgelijke demonstranten, die iedere verantwoordelijkheid bij het slachtoffer wegnemen en álles bij de politie (en de westerse cultuur) neerleggen. En aan de andere kant zien we burgerwachten ontstaan die vooral de rellen willen tegenhouden.

Die rellen vinden plaats in steden met Democratische burgemeesters en/of gouverneurs, die niet in durven te grijpen. BLM probeert ook actief de politie te ontmantelen, zoals in Seattle het plan lijkt te zijn. Dus zo’n stad is praktisch overgeleverd aan schreeuwers die wegkijken voor de rellende meutes, die op hun beurt weer vrij spel krijgen van de politie.

De Democraten hebben vervolgens het lef om dat Trump in de schoenen te schuiven. En daar prikken mensen nu steeds meer doorheen. Daar beginnen de ondernemers ook te zien dat hun ‘Black Lives Matter’-bordje niks uitmaakt. En dat ze ook gewoon een molotovcocktail door de voorruit kunnen verwachten zodra er weer een zwarte jongen overhoop wordt geschoten, omdat hij naar een wapen leek te grijpen.

Hoe verder die anti-racismebeweging blijft escaleren (en daarmee de fouten aan ‘hun kant’ goed blijven praten), hoe meer gematigde Amerikanen (vooral in Democratische gebieden) naar Trump zullen neigen. De Amerikaanse media doen er ook alles aan om te polariseren. Mensen krijgen het door en denken volgens mij steeds vaker bij ieder nieuw zwart politieslachtoffer ‘ik had hem op dat moment misschien ook wel overhoop geschoten’. Niet zo gek toch, als na ieder incident de steden weer vlam vatten? Daardoor gaat Trump straks winnen. Die peilingen kon je de vorige keer ook veilig negeren, dat is nu net zo.