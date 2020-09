Uitgebreid assortiment luxe producten

Rhodos Wellness is niet alleen een sauna winkel, maar heeft daarnaast ook een breed assortiment aan andere luxe producten. Denk hierbij aan zwembaden, jacuzzi’s en massagestoelen. Kortom, alles wat nodig is om maximaal te ontspannen. Daarbij zijn via de webshop en fysieke winkel vele accessoires verkrijgbaar om nog meer uit uw zwembad, sauna of jacuzzi te halen. Ook sporters zijn bij Rhodos Wellness aan het juiste adres. Hiervoor zijn verschillende fitnessartikelen in het assortiment opgenomen. Zo bieden de webshop en fysieke winkel een ruime keuze aan hometrainers, crosstrainers en loopbanden voor de beste cardio training. Ook zijn verschillende benodigdheden zoals gewichten, fitnessbanken en krachtstations verkrijgbaar voor de meest uitgebreide krachttraining.

Eigen montage- en servicedienst

Voor het leveren en monteren van grote producten neemt Rhodos Wellness contact op om een bezorgafspraak te maken, waarbij de eigen montage- en servicedienst langs komt voor levering en montage. Zo wordt het artikel door monteurs geïnstalleerd, zodat u als klant hier geen moeite voor hoeft te doen. Heeft u bijvoorbeeld een fitnessapparaat besteld, dan wordt deze gebruiksklaar gemaakt zodat u direct kunt beginnen met sporten. Hierbij wordt u voorzien van alle informatie die u nog heeft en worden eventuele vragen beantwoord. Dankzij de eigen montage- en servicedienst bent u verzekerd dat uw fitnessapparaat, luxe montagestoel of sauna correct is geïnstalleerd.

Uitgebreid persoonlijk advies

In de showroom te Oldebroek kunt u het uitgebreide assortiment aanschouwen. Hier staan verschillende sauna’s, fitnesstoestellen, jacuzzi’s en massagestoelen opgesteld zodat u deze kunt testen. Zo bent u verzekerd dat u altijd met het juiste fitness toestel of luxe massagestoel naar huis gaat.