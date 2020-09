Verdachten van anti-homogeweld in Enschede doen nu zelf aangifte tegen slachtoffer: ‘dit is laster!’

Drie mannen die in Enschede opzettelijk een 24-jarige homoseksueel zouden hebben mishandeld vanwege zijn geaardheid, doen nu zelf aangifte tegen het slachtoffer wegens bedreiging, laster en smaad. Volgens de politie is er namelijk helemaal geen sprake geweest van opzettelijk anti-homogeweld.

Zoals ik het verhaal begrijp komt het erop neer dat er ruzie is ontstaan tussen de homoseksuele man en een groep Syrisch-orthodoxe mannen, allen in de leeftijd van rond de 25 jaar. Maar de mishandeling werd door het slachtoffer geframed als homohaat, wat door de groep juist vanaf het begin al stellig werd weersproken. De politie bevestigt hun kant van het verhaal, dus pakt die groep het slachtoffer nu terug.

Veel te snel werd ervan uitgegaan dat Syrisch-orthodoxe jongemannen zomaar iemand om z’n geaardheid in elkaar hebben geslagen. Dat verhaal heeft het slachtoffer zélf de wereld in geholpen, en iedereen nam dat zonder moeite aan voor waarheid.

Eigenlijk is het sowieso best vreemd dat de reden voor de mishandeling uitmaakt voor de straf. Als iemand denkt dat er in een bepaalde situatie met geweld een leven kan worden gered of zo, dat is nog te begrijpen. Maar of iemand nou in elkaar wordt getrapt omdat hij homo, moslim, zwart, blank, neonazi of hippie is, dat zou toch eigenlijk niet uit moeten maken? Het gaat er toch juist om dat iemand tot geweld overgaat (en daar dus sowieso geen goede reden voor heeft)?

Dit soort verdachtmakingen zijn van het niveau ‘is het omdat ik zwart ben?’ maar in dit geval voor homo’s. Schiet niemand wat mee op, niet zonder bewijs in ieder geval…