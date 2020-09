Video! Richard de Mos legt DDS-lezers z’n nieuwe partij Code Oranje uit: “Breng bindend referendum terug!”

Er is een nieuwe kaper op de kust binnen de rechtse politiek in Nederland: Code Oranje, van Richard de Mos. De nieuwe politieke partij doet mee aan de Tweede Kamerverkiezingen en wil via ombudspolitiek de afstand tussen Den Haag en de burgers van dit land drastisch verkleinen.

Speciaal voor lezers van De Dagelijkse Standaard doet de kersverse Code Oranje-lijsttrekker Richard de Mos zijn plannen voor een beter Nederland uit de doeken. Eerder vandaag had hij, samen met zijn running mate advocaat Peter Plasman, ook al een grote persconferentie om zijn terugkeer naar de nationale politiek aan te kondigen.

Voor deze website was De Mos bereid om nog wat verder in detail te treden wat hij met zijn nieuwe partij hoopt toe te voegen aan de Haagse kaasstolp. De Mos noemde zijn partij een “vernieuwingsbeweging” en kwam meteen al met een belangrijk punt: het bindende referendum moet terug op tafel in het Binnenhof. Verder moeten er “burgertoppen” en “burgerbegrotingen” komen om weerstand te bieden aan de eenzijdige beleidsstroom die momenteel vaak uit de ministeries rolt.

De Mos: “Daarnaast voeg ik, als ombudspoliticus, de ombudspolitiek toe: dus ook écht luisteren naar de inwoners van dit land.” Verder belooft het huidige Haagse raadslid om binnenkort een agenda te publiceren waarin de uitgewerkte plannen van de partij over het voetlicht worden gebracht. Immigratie zal er daar één voor zijn, zegt de oud-wethouder. Daar kan de burger nog invloed op uitoefenen, en dan zal eind december het definitieve verkiezingsprogramma van Code Oranje bekendgemaakt worden.

Als we de van zelfvertrouweden blakende Richard de Mos moeten geloven, zal deze partij Nederland flink op z’n kop zetten. Hij hoopt dan ook op “veel zetels”. Wordt dus nog vervolgd!