Vinden de vrouwen vast leuk: Californië zet criminele transgenders in gevangenis die past bij hun genderidentiteit

Gouverneur Gavin Newsom ondertekende zaterdag een wet voor de Amerikaanse staat Californië die ervoor zorgt dat criminele transgenders in de ‘juiste‘ gevangenis terechtkomen. Criminele mannelijke transgenders komen daar straks tussen de vrouwen te zitten, wat kan er misgaan?

Mannen en vrouwen worden soms in aparte gevangenissen gezet in Californië. Transgenders werden altijd gewoon in de gevangenis gestopt op basis van hun geslacht, en niet op basis van hun gevoel van genderidentiteit. Heel zielig natuurlijk, dus moet dat nu allemaal anders.

Ze moeten door de nieuwe wet nu apart worden genomen tijdens het intake-proces, waar ze de kans krijgen om aan te geven hoe ze zichzelf identificeren (transgender, non-binair of intersex). Ze mogen dan vervolgens een verzoek indienen voor een gevangenis met alleen mannen of vrouwen.

Dat is natuurlijk vragen om problemen, want iedere gevangene kan nu in principe gewoon beweren dat hij/zij/het transgender is en naar de vrouwengevangenis wil. Al is het maar omdat de overlevingskans daar waarschijnlijk vele malen hoger is voor sommige criminelen. Maar dikke kans dat ook seksuele motieven mee zullen gaan spelen bij die aanvragen.

En het wordt nog veel gekker met die wet! Iedere keer als er een redelijk vermoeden is dat de veiligheid niet kan worden gewaarborgd, moet men het besluit om de gevangene over te plaatsen heroverwegen. Nou, daar zijn ze straks dan mooi druk mee. Oh, en natuurlijk draagt de wet de gevangenisbewaarders ook op dat ze die gevangenen bij hun juiste voornaamwoorden aan moeten spreken. Zie je het al voor je? Zo’n agent die straks verslag moet doen over hoe xe/xim alweer een vrouw probeerde te verkrachten en nu toch écht naar de mannengevangenis moet worden overgeplaatst. Maar goed, ze deugen tenminste wel daar in Californië!