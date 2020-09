Viroloog waarschuwt mensen: zelfs met vaccin gaan maatregelen niet direct stoppen

De viroloog Johan Neyts waarschuwt mensen dat ze niet te veel moeten verwachten van het vaccin voor wat betreft onze ‘vrijheid’. Het is namelijk niet zo dat wanneer het vaccin er eindelijk is, dat we weer direct terug kunnen naar het normale leven. De viroloog ziet dat veel mensen dit wel denken, en dat is volgens hem een grove inschattingsfout.



Neyts pleit voor meer realisme omtrent de kandidaat-vaccins, zo vraagt hij zich af of we een vaccin überhaupt wel moeten gebruiken als hij mensen maar deels beschermt.

„Als sommige maar vijftig procent bescherming zouden bieden, moet je je afvragen of we ze wel massaal moeten gebruiken,”

Volgens diverse studies moet een vaccin ten minste 60% van een samenleving bescherming bieden om effectief te kunnen optreden. Volgens Neyts is het nog onduidelijk of een van de kandidaat-vaccins dit resultaat kan behalen.

„Dat heeft dus zijn impact op hoe je het praktisch zal regelen om iedereen te vaccineren. AstraZeneca en Moderna zetten ook in hun einddoelen dat ze willen dat het vaccin bescherming biedt tegen de milde symptomen van Covid-19. Of het dan voldoende beschermt tegen ernstige symptomen, is nog onzeker. Dat moet allemaal de komende maanden nog blijken uit de studies.”

Volgens Neyts is het belangrijk dat men zijn boodschap te horen krijgt. Men moet er namelijk niet vanuit gaan dat ze na de aankomende winter weer normaal kunnen leven. De restricties zullen nog lang blijven, de komende maanden en zo niet komend jaar zal men nog niet terug kunnen naar het oude normaal.

„De verwachtingen zijn nu gewoon te hoog gespannen. We zullen het volgend voorjaar en volgende zomer zeker nog niet zonder coronamaatregelen kunnen doen. Dat wil niet zeggen dat ik niet hoopvol ben dat we op termijn een effectief vaccin zullen hebben. Maar het zal niet zo snel en zo simpel gaan als we nu te vaak willen geloven.”