Wat een grap! Kabinetspartij D66 komt met wilde plannen voor ‘inhaalslag’: miljoen extra woningen, duizenden windmolens en alles nog duurzamer

Aan het einde van de kabinetsperiode van Rutte-III lijkt D66 ineens wakker te zijn geworden. Allerlei plannen waar ze jarenlang mee bezig hadden kunnen zijn, maar niets mee deden, moeten kiezers straks alsnog overhalen om op D66 te stemmen. Heel Nederland volbouwen met een miljoen extra woningen en duizenden nieuwe windmolens, wie wil dat nou niet?!

Bubbel66

Bij D66 leven ze volgens mij in een volledig geïsoleerde bubbel. Anders kom je niet aankakken met plannen voor een miljoen extra woningen, duizenden nieuwe windmolens en “een schep bovenop het bestaande klimaatbeleid”. Alle kritiek op dergelijke plannen komt toch maar vanuit de hoek van het klootjesvolk, dus dat kunnen ze gewoon veilig negeren.

Dat merk je ook meteen aan de toon: “De partij wil nu vóór 2035 minstens een miljoen nieuwe woningen hebben gebouwd, liefst in de bebouwde kom, maar desnoods in het groen.” Dan helpt het inderdaad als je zoveel mogelijk boerenbedrijven de nek omdraait en de grond goedkoop op kunt kopen. Bouwen we Nederland lekker vol en planten we in iedere achtertuin een windmolen!

Heel milieuvriendelijk ook, want je hoeft maar één à twee keer in de week de dooie vogels uit je tuin te halen, die door de wieken uit de lucht worden gemept. Of je gooit ze gewoon over de schutting bij je buren in de tuin en geniet zelf van je vers gezette kamillethee die je in tien seconden klaar hebt. Want nu je gratis energie hebt is zo’n kraan met instant kokend water natuurlijk ineens wél interessant!

Populistische drek

De rest van hun plannetjes zijn trouwens net zo populistisch. De studiebeurs moet terug (lol) en het eigen risico moet omlaag. Stijgende zorgkosten die we als land nu al moeilijk op kunnen brengen zal D66 een zorg (sorry) zijn. Ook wil D66 een gekozen premier en ’meer inspraak op alle niveaus’, maar komt het hele woord ‘referendum’ nergens in voor.

Hoe heeft die partij (in z’n huidige staat) überhaupt nog zetels in de peilingen? Dit is toch een totale grap!