Welke haarproducten voor de hippe look?

Met de OSiS+ lijn van Schwarzkopf kunnen de meest creatieve looks gecreëerd worden. De lijn bestaat onder andere uit gel, wax en serum. Deze producten brengen de styling van je haar naar een ongekend level. De producten leggen de focus op het aanbrengen van structuur in het haar, hierdoor is gemakkelijker te behandelen en ontstaat er meer volume. Het is een ruime lijn waardoor er voor ieder wat wils is. Knip&Go Shop biedt de producten aan zodat ook jij net dat stapje bij kan zetten wat betreft de styling van je haar!

De styling lijn bestaat uit veel verschillende soorten producten, van styling tot finishing producten, alles is er te vinden. Er zijn producten ontwikkeld voor steil, krullend, glanzend en fijn haar. De lijn is ontwikkeld voor vrouw én man. OSiS+ producten worden gebruikt door professionals én mensen zoals jij. Ze halen je uit je comfort zone en zorgen voor inspiratie, probeer iets nieuws! OSiS+ zijn geen normale producten, het zijn echte stijlwapens.

Prep, style, texture, finish.

De osis+ lijn bevat producten die zijn onderverdeeld in verschillende categorieën. De prep categorie is ontwikkeld om je lokken voor te bereiden. Deze geven het haar versteviging, hierdoor gaat de styling later gemakkelijker. Hieronder valt onder andere de Schwarzkopf OSiS hairbody, dit is een styling en verzorgingsproduct. Het is een conditioner die het haar beschermd. Er wordt een prachtig, natuurlijk gestyled coupe gecreëerd.

Stylen maar, deze producten creëren je look. Hierin vallen ook de producten die het haar beschermen tegen de hitte wanneer er tijdens het stylen gebruik gemaakt wordt van een hitte tool. Dit product zorgt voor een gladde, zijdezachte finish, het gaat kroezend haar tegen en houdt krullend haar onder controle. De OSiS+ tame wild en de OSiS+ Flatliner zijn hiervan goede voorbeelden. Ze beschermen het haar maar bieden ook een bepaalde styling voor het haar.

Het toevoegen van extra texturen. Hierdoor wordt onder andere meer volume gecreëerd. De nieuwste producten hiervan zijn de doogshampoos met kleur. Zo is er speel voor brunettes de OSiS+ Boho Rebel Brunette. Dit is een gepigmenteerde shampoo. Zeg dus maar gedag tegen je vette haar én de nadelen van een traditionele droogshampoo. Het product laat geen waas achter en zorgt voor onzichtbare styling met natuurlijke resultaten.

Voor het bereiken van een ongekende finish van het haar kan een haarspray gebruikt worden. Hiervan is de OSiS+ Freeze een goed voorbeeld. Maar ook de OSiS magic Gloss Anti-Frizz Shine Serum is de perfecte finish voor je haar. Het is ontwikkeld voor kroezend, statisch haar en zorgt voor een natuurlijke glans met een zijdezacht gevoel.

Knip&Go Shop biedt de verschillende OSiS+ producten aan. Er is voor ieder wat wils dus neem snel een kijkje!