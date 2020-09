Wit-Russen weer massaal de straat op, maar Loekasjenko gaat nergens heen

In Minsk gaat het vandaag, bijna een maand na de presidentsverkiezingen, wéér helemaal los. Tienduizenden Wit-Russen zijn de straat opgegaan om te protesteren tegen de zittend president Aleksandr Loekasjenko, die stug blijft zitten. De spanning blijft er maar toenemen!

De Wit-Russische oppositie is boos, net als de Europese Unie en de Verenigde Staten. Zij geloven alle drie dat er grootschalig is gefraudeerd, want hij won met 80 procent van de stemmen. En zoals we nu weten, weet alleen Sigrid Kaag van D66 zulke stempercentages nog aan de burger te verkopen als ‘eerlijk en democratisch’.

De Wit-Russische overheid grijpt hard in tegen de demonstranten en er zouden er al zeker honderd zijn gearresteerd. Werkgevers die de oppositie financieel steunen, zijn ook de pineut.

Zo zijn enkele medewerkers van softwarebedrijf Pandadoc om die reden al gearresteerd. Hun werkgever is zelf behoorlijk activistisch en bood politie en militairen geld (en zelfs een baan) aan als ze orders om geweld te gebruiken zouden weigeren. Tsja, dat kan om de juiste redenen zijn, maar het is wel nog steeds een vorm van omkoping.

Maar goed, het laat wel zien hoe de situatie daar escaleert. Ik kreeg vanaf het begin al het idee dat het wel eens op een tweede Oekraïne zou kunnen gaan lijken. En dat gevoel is er bepaald niet minder op geworden.

Het lijkt er ook een beetje op dat Loekasjenko probeert om de Russen ervoor te laten vliegen, door de situatie dusdanig te verergeren dat de Russen vinden dat ze wel móeten ingrijpen om hun eigen belangen veilig te stellen. En als de EU of de VS zelf proberen te interveniëren, dan kan het zijn dat de Russen alsnog versneld zullen reageren.