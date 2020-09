Zorgminister Hugo de Jonge durft het nog niet aan, maar sluit instellen avond- en nachtklok niet uit

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het kabinet het instellen van een avond- en nachtklok niet uitsluit. Mocht het oplopende aantal coronabesmettingen in de komende drie weken niet voldoende worden teruggedrongen, dan overweegt het kabinet dus zwaarder geschut.

Langzamerhand begint men bij de hoogste overheidsorganisaties (wat betreft virusbestrijding) een beetje door te krijgen hoe men tijdens een crisis dient te handelen. Het RIVM en het OMT zouden normaal gesproken adviezen uitbrengen op basis van onderzoek, analyses of rekenmodellen over wat het beste zou zijn voor de volksgezondheid. En het kabinet kiest dan vervolgens welke adviezen er (deels) worden overgenomen.

Helaas werkt het niet zo! Het RIVM en het OMT werden praktisch gepasseerd en zagen hun adviezen slechts ten dele worden overgenomen door het kabinet. Die hadden hun eigen plannetje namelijk al klaar: of het OMT even wilde tekenen bij het kruisje! Je zou zeggen dat het kabinet hier een zorgvuldige afweging maakt, precies zoals ik in de vorige alinea omschreef. Dat klopt, maar slechts voor een deel. De factoren die nu meewegen zijn namelijk die van de verkiezingen. Het kabinet wil volgens mij niet té hard ingrijpen, uit angst voor zetelverlies. Dat is wat anders dan een balans vinden tussen de volksgezondheid en de economische schade dergelijke maatregelen onvermijdelijk met zich meebrengen.

Het kabinet probeert nét genoeg te doen om een volledige lockdown te vermijden, maar laat daar al direct steken vallen, waardoor de maatregelen straks misschien juist net níét voldoende zullen zijn, waardoor er alsnog harder moet worden opgetreden. Dan krijg je het slechtste van twee werelden: minder bereidheid tot naleving van de nieuwe maatregelen en opnieuw zinloze economische schade, gepaard met het risico dat burgers elkaar gaan verwijten dat de ander de regels niet naleeft.

Het kabinet had prima kunnen besluiten om zoveel mogelijk (effectieve) maatregelen in één keer in te stellen. Dan is het natuurlijk even flink rot, maar dan zijn we tenminste nog een keer van het virus af. Nu mikken ze namelijk héél precies op een reproductiegetal van 0,9, voor drie weken lang, terwijl we met een mondkapjesplicht én een avond- of nachtklok misschien wel onder de 0,8 terecht zouden kunnen komen. Dat is even drie weken lang veel thuiswerken, ’s avonds vroeg naar huis en als je echt ergens naar binnen moet, even een mondkapje op.

Zo’n drama is dat niet en het kost de burger hooguit een paar euro. Maar nee, laten we eerst afwachten hoe we dit binnen een week verknallen en dan alsnóg de avondklok invoeren. Daarmee krijg je stemmers vast wel op de hand…