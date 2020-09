Zorgwekkend! Coronavirus slaat over op de ouderen, aantal ziekenhuisopnamen stijgt weer flink

RIVM-cijfers laten weer een flinke stijging zien in het aantal positief geteste mensen: 8.200 deze week (vorige week 5.400). Opvallender is het aantal ziekenhuisopnames, dat toenam met 92. Het virus begint over te slaan op zeventig- en tachtigplussers.



Steeds minder mensen maken zich druk over de besmettingscijfers, want in tegenstelling tot de eerste golf, raken nu voornamelijk jongeren besmet. Die komen er meestal goed vanaf dus blijven de ziekenhuisopnamen en sterfgevallen laag.

Ouderen en risicogroepen leken ook eventjes goed te worden beschermd, maar het virus heeft hen nu opnieuw weten te bereiken. Omdat het virus inmiddels zoveel voorkomt onder de ‘niet-kwetsbare’ leeftijdsgroepen, was het ook slechts een kwestie van tijd.

Nederland springt van 43 nieuwe ziekenhuisopnames van twee weken geleden, naar 92 vorige week. Op de IC’s liggen nu 53 coronapatiënten, tien meer dan gisteren. 247 zeventigers testten afgelopen week positief (vorige rapportage: 136). Ook werd bij 128 tachtigers corona vastgesteld (vorige keer 95). Het aantal negentigers met corona lag deze week op 58 (was 22).

Omdat men denkt dat meer dan de helft van de besmettingen thuis plaatsvindt, lijkt het erop dat het vooral de families zijn die hun opa’s en oma’s besmetten met het virus. Een andere logische verklaring zou zorgpersoneel kunnen zijn, want fysiek contact met ouderen en/of patiënten zit daar natuurlijk bij het werk inbegrepen.

Hoe het ook zij, het virus begint de meest kwetsbare mensen onder ons nu wederom te raken. De ziekenhuizen zijn er dit keer beter tegen gewapend, maar dat betekent niet dat iedereen ook kan worden gered. Misschien blijft het bij deze stijging en daalt het snel weer, maar ik ben er bang voor. Ik denk dat we met een beetje pech straks toch spreken van een tweede golf, puur omdat we (met een beetje pech) weer een stijging in de sterfgevallen zullen gaan zien.