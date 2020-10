Aantal inbraken neemt toe met de Corona versoepelingen

De komst van het COVID-19 virus heeft veel teweeggebracht. Het bracht veel verandering in ons werk, maar ook in privéomstandigheden. Doordat wij massaal thuis gingen werken nam het aantal inbraken in april aanzienlijk af. Niet zomaar een beetje, maar met een volle 60 procent ten opzichte van een jaar geleden. Waar er ‘normaal gesproken’ 731 inbraken zijn, waren er van 27 april tot 2 mei 294 inbraken.

Toenemend aantal inbraken

‘’We mogen weer!’’ Dit is een term die ieder van ons nog steeds regelmatig om de oren vliegt. Dit betekent dat het Coronavirus momenteel zodanig is afgenomen, dat het (inmiddels alweer even) mogelijk is om sociale activiteiten op te pakken, waaronder de mogelijkheid om weer uiteten te gaan. Wat het ook betekent is dat de Nederlandse bevolking weer een stuk minder thuis is dan tijdens de Intelligente Lock down. Een ideaal moment voor inbrekers om weer toe te slaan. Dit gebeurt dan ook regelmatig bij huizen met een slechte inbraakpreventie. Hoewel het aantal woninginbraken half mei alsnog een kwart lager lag dan normaalgesproken, neemt het aantal woninginbraken nog steeds toe. In heel Nederland werd er afgelopen tijd 510 keer ingebroken. Dat zijn 60 inbraken minder dan in het eerste deel van juli 2019.

Niet verbazingwekkend

Volgens projectleider van het landelijk coördinatieteam Woninginbraak & Heling, Sybren van der Velden, is dit ook niet heel erg verbazingwekkend. Hij geeft aan dat door de versoepelingen steeds meer mensen naar hun werk gaan en wegen hierdoor drukker worden. Dit is de reden dat inbrekers volgens hem de kans weer zien om aan de slag te gaan. Van der Velden geeft aan dat het verschil tussen straatrovers en inbrekers is, dat inbrekers geweld uit de weg gaan. Zij gaan volgens hem veel liever een gebouw snel binnen en zo snel mogelijk weer uit. Dit is het best mogelijk als er geen mensen binnen zijn. Niet alleen van der Velden ziet het aantal woninginbraken stijgen. Ook verzekeraar Allianz ziet een stijgende lijn. Het verzekeringsbedrijf indiceert dit aan de toenemende vragen op hun klantenservice. Naast Allianz ziet ook verzekeraar Interpolis een zekere trend in het aantal inbraakmeldingen.

Hoger aantal inbraken in de zomerperiode

De Nederlandse politie verwacht bijna iedere zomer, voordat de zomermaanden begint, al dat het aantal inbraken in de maanden juli en augustus een stuk hoger zal liggen. Dit heeft te maken met de vakantieperiode. Niet alleen in alle ‘normale’ zomers zijn er veel mensen weg, maar zelfs in de zomer van het COVID-19 virus waren er toch veel mensen weg van huis voor een vakantie in het binnen- of buitenland. Iets wat volgens de politie ook een rol speelt is de opengaande grenzen. Dit brengt bendes die zichzelf steeds verplaatsen in de gelegenheid om weer toe te slaan.

‘’Lichtje aan laten’’

Politie Nederland geeft Nederlanders het advies om hun huis ‘bewoont’ achter te laten als ze (voor een langere tijd) weg gaan, of dat nou een paar uur, een weekend is of voor langer is. Van der Velden geeft de tip om ook op hogere verdiepingen de deur goed op slot te doen en wellicht een lichtje aan te laten bij vertrek. Volgens hem is het voor inbrekers opvallender als bewoners het huis te netjes achterlaten, dan als ze dit ‘geleefd’ achterlaten. Een betrouwbaar persoon uit iemands sociale netwerk die eens in de zoveel tijd het huis checkt en post opruimt is ideaal.