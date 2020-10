Alweer faalactie met corona-app van Hugo de Jonge: hordes positief getesten niet geregistreerd

De door Hugo de Jonge zo aangeprezen CoronaMelder-app blijkt alwéér een behoorlijke hiaat in de werking te hebben: GGD’s registreren er lang niet alle positief geteste mensen mee. Waarmee de app dus nogal zinloos is.

Raadseltje: wat krijg je als je de grootste prutser van heel politiek Den Haag een app in elkaar laat steken? Het antwoord is niet zo moeilijk te raden, natuurlijk: een prutsapp. En dat is ook precies wat CoronaMelder is – de app die zogenaamd moet zorgen dat het aantal coronabesmettingen flink gaat dalen. Of aldus, dat was de digibete visie van coronaminister Hugo de Jonge. Maar niet voor het eerst blijkt dat de theorie één ding is, maar de praktijk nogal een ander.

Want wat blijkt? Lang niet iedereen die positief getest wordt, wordt door de GGD in de app ook aangemerkt als positief getest. Waardoor andere appbezitters die in contact zijn gekomen met de besmette persoon dat dus nooit zullen weten. Waarmee Hugo’s megalomane app dus, we zullen het maar zeggen, een hele kostbare flop lijkt te zijn.

Echt, wat kan die man wél?

“Bij een onbekend deel van de mensen die positief zijn getest is de CoronaMelder-app niet ingezet voor het bron- en contactonderzoek dat daarop volgt. Het ministerie van Volksgezondheid bevestigt dat het daarover “signalen” heeft ontvangen. Onderzoekers van de GGD vragen niet altijd naar de app, waardoor hij niet kan worden ingezet. Meerdere mensen die in de afgelopen week positief zijn getest, meldden zich bij de NOS. “Zowel bij mij als bij mijn vriendin is niet om de app gevraagd”, zegt bijvoorbeeld Stef, die liever niet met zijn achternaam in de media wil.”

Maar de Tweede Kamer laat hinkende Hugo gewoon door hinkelen. Fijn hoor, zoveel competentie aan het roer van ons land middenin alweer de tweede golf van een dodelijke pandemie!