Amsterdamse oppositie eindelijk in verzet tegen onbetrouwbare burgemeester Femke Halsema

Het duurde even, maar ook de Amsterdamse oppositiepartijen zetten nu vraagtekens na nieuwe onthullingen over burgemeester Femke Halsema vanwege haar niet optreden tijdens een massaprotest van de BLM-beweging op De Dam, eerder dit jaar.

De Amsterdamse burgemeester blijkt namelijk te hebben gelogen over de veelbewogen Dam-demonstratie op 1 juni jl. Eerder zei Halsema namelijk dat ze haar besluit om niet in te grijpen had genomen na overweging met het Openbaar Ministerie (OM).

Uit appverkeer dat De Telegraaf via de wet openbaar bestuur (WOB) boven tafel wist te krijgen werd duidelijk dat het OM helemaal niet betrokken was bij het besluit van Halsema om niet in te grijpen tijdens de BLM-demonstratie. Een keiharde leugen van de Amsterdamse burgemeester dus.

Het is vooral opmerkelijk dat de top van het OM tweemaal schriftelijk heeft aangegeven niet betrokken te zijn geweest bij het besluit van Halsema’s driehoek tweevoud, wat in werkelijkheid wil zeggen dat Halsema het besluit om niet in te grijpen helemaal niet heeft genomen volgens de normen van de gemeentelijke driehoek, maar slechts alleen in overleg met de leidinggevende van de Amsterdamse politie.

De Amsterdamse oppositie lijkt nu eindelijk het licht te hebben gezien en prikt voor het eerst voorzichtig door het zoveelste leugentje van Halsema heen. Zo schrijft De Telegraaf, die bovenop deze hoofdstedelijke Pinokkio-zaak zitten, dat “er op dit moment bredere vraagtekens leven over de rol van het Openbaar Ministerie in deze kwestie.” Raadsleden van de oppositie (waaronder CDA, ChristenUnie en de VVD) willen volgens de krant dan ook “het naadje van de kous weten”.

Er zijn echter ook Amsterdamse partijen die nog steeds achter het marionettentheater van Halsema staan. Raadsleden Sylvana Simons (Bij1), Sofyan Mbarki (PvdA) en Mourad Taimounti (DENK) stuurden zelfs complimenterende appjes naar Halsema. Niet alleen tijdens de uit de hand gelopen BLM-demonstratie, maar ook nadien, tijdens inhoudelijke debatten over de zaak waarbij de twijfel van Halsema’s oprechtheid en eerlijkheid allang was ontstaan.