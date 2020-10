Baudet krijgt wéér gelijk: Omtzigt en zijn CDA weigeren het opkoopprogramma van de ECB te veroordelen

Afgelopen maand was er in de Tweede Kamer een fel debat tussen Pieter Omtzigt en Thierry Baudet. De laatste nam het de eerste kwalijk dat hij in de Kamer en daarbuiten heel vaak erg kritisch is op de Europese Unie, maar vervolgens toch altijd weer meestemt met zijn pro-Europese partij.

Een week geleden confronteerde Thierry Baudet CDA-politicus (en tweede man) Pieter Omtzigt met zijn kritische uitspraken over de euro en de ECB, de Europese Centrale Bank. Tijdens het debat draaide Omtzigt volgens Baudet… Hij beet zijn CDA-collega dan ook toe dat die “controlled opposition” zou zijn.

"U bent gewoon controlled opposition" — @thierrybaudet (FVD) tegen @PieterOmtzigt (CDA) in debat over EU-top. Omtzigt gaf aan "al zes jaar lang" kritisch te zijn op opkoopprogramma ECB. Baudet hecht daar weinig waarde aan. "Ik waarschuw al meer dan tien jaar voor de EU." — Auke van Eijsden (@AukevanEijsden) September 23, 2020

Vervolgens zette FVD een geredigeerde video van het debat online:

Omtzigt en zijn bondgenoten reageerden als door een wesp gestoken. Woest waren ze. Dit kon zo niet.

Maar kijk, Baudet heeft vandaag wéér gelijk gekregen. Want Omtzigt en zijn CDA hebben gestemd tegen een motie van Baudet “om toch in elk geval met elkaar vast te stellen dat het huidige opkoopprogramma van de ECB onhoudbaar is.”

Uitslag van de stemming over mijn motie om toch in elk geval met elkaar vast te stellen dat het huidige opkoopprogramma van de ECB onhoudbaar is. #FVD https://t.co/Ha8Zg1uZlm pic.twitter.com/QeOhsOm8f5 — Thierry Baudet (@thierrybaudet) October 1, 2020

Voor: SP, PvdD, 50Plus, PVV, Krol, SGP, FVD, Van Haga.

Tegen: D66, CU, PvdA, VVD, GL, Denk, CDA.

Met alle respect, maar je kunt niet tegen het opkoopprogramma van de ECB zijn, roepen dat het niet houdbaar is zo, maar vervolgens tégen deze motie stemmen.

We wachten in spanning af wat Omtzigt hierover te zeggen heeft.

Oh, terzijde is dit er ook nog uit de EU. Lekker bezig he?

Niemand is op dit moment bezig met de EU. Maar uitgerekend nu stelt de Europese Centrale Bank voor dat het #Herverdelingsfonds tot een "permanente fiscale unie" moet leiden. @djeppink bevroeg Christine Lagarde hierover. Zij ontkent. Maar het staat toch echt in de ECB-nota… pic.twitter.com/GWw2wIMUB0 — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) October 1, 2020

Volg mij op Twitter en Parler.