België wacht helemaal niks af en scherpt maatregelen weer aan

In tegenstelling tot Nederland wacht België helemaal niks af en scherpt de maatregelen gewoon weer aan. De nieuwe premier De Croo en minister van Volksgezondheid Vandenbroucke kondigden strengere maatregelen aan nu het aantal nieuwe besmettingen vandaag in België boven de 2300 uitkwam.

Belgische cafés moeten vanaf vrijdag om 23:00 uur dicht en mogen maximaal vier mensen aan een tafel hebben zitten. Het maximum aantal mensen waar men buiten hun huishouden nog contact mee mogen hebben, is drie. Ook thuis mogen er nog maar vier mensen worden uitgenodigd en daarbij moet ook afstand worden gehouden.

2300 nieuwe besmettingen in één dag was daar al reden genoeg om de maatregelen zo drastisch aan te scherpen. In Nederland kijken we nog even rustig tot volgende week of we nou wel of niet kinderachtig moeten gaan doen, terwijl we al ruim over de 4.000 besmettingen per dag zitten. Wat een contrast of niet?

En we zien momenteel het aantal besmettingen in verpleeghuizen ook al verdubbelen. Dat is toch juist de doelgroep waarbij je niet eerst de situatie even verder wilt aankijken, maar direct wil ingrijpen? Helemaal nu de ziekenhuizen op dit moment al problemen hebben met het evenredig verspreiden van de coronapatiënten over heel het land. Er dreigen nu al knelpunten te ontwikkelen die gewoonweg tot meer (onnodige) overlijdens zullen leiden. Grijp toch gewoon in, Rutte!