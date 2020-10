De kracht van streng advies en eigen verantwoordelijkheid: ruim 27.000 positieve coronatests in week tijd en fors meer ziekenhuisopnamen

Ondanks het beroep op het gezond verstand, de eigen verantwoordelijkheid en het luisteren naar ‘streng advies’ gaat het in Nederland toch echt flink mis. Het RIVM meldt 27.485 nieuwe besmettingen tegenover 19.326 een week eerder. De ziekenhuisopnamen gaan ook knetterhard en de sterfgevallen blijven ook niet bepaald laag. Zet je maar vast schrap voor strengere maatregelen!

Sinds september neemt het aantal besmettingen al fors toe. Toen zaten we nog op zo’n 5.000 nieuwe besmettingen per week en inmiddels is dat dus al ruim vijf keer hoger. De GGD’s kunnen het ook niet meer aan en hebben tot nu toe slechts de helft van de 222.000 afgenomen tests van afgelopen week kunnen verwerken.

Het RIVM maakt het interpreteren van de cijfers er tegenwoordig ook niet makkelijker op, want het registreren van het aantal ziekenhuisopnamen gaat nu via de stichting NICE, die qua cijfers verschilt met die van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). NICE houdt namelijk het aantal bezette bedden bij en niet het aantal nieuwe gevallen dat zich bij het ziekenhuis heeft gemeld.

Daarom zijn er volgens NICE en het RIVM nu 803 coronapatiënten die een normaal ziekenhuisbed bezet houden (week ervoor 501) en is het aantal ic-opnames van 100 naar 122 gegaan. Het LCPS spreekt echter van 190 covidpatiënten op de ic en 785 op de andere afdelingen. Qua sterfgevallen valt het vooralsnog mee en zijn er voor het laatst 21 geregistreerd.

In dit tempo is het slechts een kwestie van tijd voor het aantal doden ook fors toe gaat nemen. En dan komt dat denk ik vooral door een capaciteitsprobleem, dus zullen we overlijdens te zien gaan krijgen van mensen die het eigenlijk prima hadden kunnen overleven. Dat wordt de komende paar weken gewoon de bittere realiteit volgens mij…