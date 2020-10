Carnaval nu al gecanceld? Tilburg eerste grote stad die feest niet gaat vieren

Enkele weken geleden laaide de discussie op: gaat carnaval wel door in 2021? De branchevereniging van carnaval was toen van mening dat het feest prima kan doorgaan. Vandaag blijkt dat de eerste grote carnavalsstad zich al heeft ‘afgemeld’ voor carnaval. Tilburg gaat dit jaar geen carnaval vieren.





De organisatie die het feest organiseert heeft lang nagedacht over dit besluit, maar kwam toch tot de mening dat het verstandiger zou zijn om het komend jaar niet te laten doorgaan. Er zal geen Prins carnaval worden gepresenteerd en ook geen Raad van Elf.

“Het is niet haalbaar. Beelden van carnaval zouden de hele wereld overgaan, dan kijkt iedereen weer met een scheef oog naar Tilburg.”

Vorige maand kwam Tilburg al negatief in het nieuws door een groot voetbalfeest, dus het zou goed kunnen dat deze ‘blamage’ meegenomen is in de besluitvorming.

De vraag is nu of andere groten steden in het zuiden het voorbeeld van Tilburg zullen volgen. Vorig jaar ging carnaval wel door, en iedereen weet inmiddels wat er daarna gebeurde.

Op dit moment kijken carnavalsstichtingen in andere steden naar alternatieve voor de klassieke feesten rondom carnaval. Maar het zou me niks verbazen als zij deze maand ook nog besluiten om het feest maar gewoon te cancelen.