Christelijke politici ook uitermate kritisch over religieus superspread-event in Staphorst

Over een samenkomst van honderden christenen in Staphorst is grote kritiek ontstaan, ook binnen de politiek. De gelovige dorpslieden kwamen in massa’s nader tot elkaar en droegen geen mondkapjes. Gods wil zou je kunnen zeggen, maar tot zover bekend kent het coronavirus tot dusver nog geen Oppergod.





Gisteravond schreef De Dagelijkse Standaard al over een eigenaardig clubje eigenwijze christenen dat schijt heeft aan de voorschriften van kabinet Rutte III. Vandaag was het dan zover, en vele idealistische complot-gelovigen kwamen dan ook langs in de vervloekte Hersteld Hervormde Kerk van Staphorst.

De Hersteld Hervormden staan alleen een beetje in hun hemd, nu ook de christelijke partijen CDA en ChristenUnie afstand hebben genomen van het superspread-event.

“Ook met de nodige beperkingen kan in deze moeilijke tijden recht gedaan worden aan het grondrecht van godsdienstvrijheid,” zegt Kamerlid Chris van Dam van het CDA.

“Het bezoekersaantal lijkt hoog, maar we hebben een grote kerk”, zei de secretaris van de kerkenraad Albert Bouwman gisteren tegen de NOS. Volgens Bouwman heeft de kerk plaats voor 2300 mensen, maar vanwege de afstandsregels zijn er al maanden per dienst niet meer dan 600 mensen aanwezig. Ook voldoet de ventilatie aan de RIVM-eisen, aldus de kerkhost.

Volgens de Staphorster tevredeling moeten we ons vooral niet te druk maken omtrent het coronavirus. “Angst regeert niet, God regeert”, is hun advies.