Column Jan Roos: FVD is verworden tot radicale clownsclub met nog maar 7 zetels in de peilingen

Jan Roos werd deze week “neprechts” genoemd omdat hij kritiek had op het feit dat Forum voor Democratie aanschuift bij complotdenkende moordfantasten. “Als dat nep-rechts is dan ben ik dat maar,” beweert hij. “Alleen ik zal dan echt-rechts wel willen waarschuwen dat ze op een schip zitten waar het eenmansorkest met de dag gekkere toontjes begint te spelen, terwijl het steeds dieper wegzinkt.”

Zoals het een ongeschreven regel is om je opdrachtgever niet aan te vallen, lijkt het ook opeens een ongeschreven regel te zijn om de neergang van Forum voor Democratie niet te benoemen als je “rechts” bent. Liever gezegd, ik ben lafhartig en nep-rechts volgens deze website. Nu laat ik dat niet over mijn kant gaan, dus het eerste deel van de eerste zin zal hier komen te vervallen, aangezien ik het tweede deel pas lafhartig en nep vindt. Baudet heeft er hoogstpersoonlijk voor gezorgd dat FVD een lachertje is geworden. Van vijfentwintig zetels en macht om het land eindelijk naar de nodige veranderingen te leiden is de partij verworden tot een radicale clownsclub met nu nog maar zeven zetels in de peilingen. Dat niet mogen benoemen is net zo sektarisch als waar wij die linksgekkies dag in, dag uit van beschuldigen.

Op Twitter maakte ik een opmerking dat als een malle rapper niet naar FVD komt, FVD wel naar de malle rapper gaat. Het gaat over het bezoek van Tisjeboy Jay aan de studio van het FVD Journaal om over het RIVM en het coronavirus te praten en het optreden van “strijdmakker” Van Haga bij Lange Frans in zijn podcast.

Het leverde mij nogal wat hoon op. Ik zou een verrader zijn, stiekem links, controlled opposition, jaloers en noem het allemaal maar op. Als de deuggleuvenbrigade mij uitscheldt en beschuldigt van allerlei onzin doet het mij niks; als Baudetiers het doen net zo min. De overeenkomst is dat het heilige geloof in het eigen gelijk dusdanig groot is dat kritiek op de leider wordt gezien als schennis, waarna de daarbijbehorende uitsluiting in gang wordt gezet. De mensen die al jaren roepen dat ik gelijk heb in mijn commentaar op de overheid en onze samenleving roepen mij nu toe dat ik dom ben en er nooit wat van heb begrepen. Allemaal prima, want het glijdt als water van een eendenveer van mij af.

Dat ik hier dom en laf word genoemd stuit mij wel tegen de borst. Binnen Forum rommelt het al veel langer. Intern zijn mensen het doen en laten van Thierry begrijpelijk meer dan zat. Zijn opstelling in coronatijd heeft dat alleen maar erger gemaakt. Ook partijprominente Annabel Nanninga heeft er genoeg van. Ook zij vond de keuze om een rapper als semi-viroloog uit te nodigen onbegrijpelijk. Zij antwoordde op vragen van een journalist: “Ik vind het niet handig om een man die ongetwijfeld goed is in rappen en influencen, iets van corona te laten vinden.” En: “Influencers hebben in dit debat niets te zoeken. Niet in Den Haag, en niet hier.”

Laten we eerlijk zijn: door dit soort lui uit te nodigen in je eigen studio, in je eigen journaal, toon je aan aan hen gelieerd te zijn. Het argument dat ze met iedereen mogen praten raakt kant noch wal. Want natuurlijk mag dat, alleen als partijleider maak je zo’n gesprek onderdeel van je politiek. En Baudet is iemand die al heel lang roept dat het maar gewoon een griepje is en dat we elkaar gewoon lekker de hand moeten schudden. Niet geheel toevallig ook precies de mening van de uitgenodigde rapper.

Dat Van Haga bij Lange Frans gaat zitten maakt het alleen nog maar erger. Deze rapper fantaseerde nog niet zo heel lang geleden samen met een graancirkelspecialiste over de moord op premier Rutte. Genoeg reden om een bezoekje aan zijn complotpodcast te weigeren, me dunkt. Dat Frans niet alleen in graancirkels en aliens gelooft, maar ook vindt dat corona is bedacht om ons allemaal te onderdrukken zou trouwens al reden genoeg moeten zijn. Maar nee, Van Haga gaat naar hem toe en Baudet vindt het “zeer luisterwaardig”. Dat met complotgekkies de hele partij richting de bodem van het moeras zakt schijnt niet te deren.

Maar ik ga dat niet opeens negeren omdat anders mensen boos op mij worden. Want weet je wat pas laf is? Je waffel houden als je ziet dat iemand met zijn partij begint af te zakken naar een radicale groep complotaanhangers. Dat de partij van gezond verstand nu een partij van waanbeelden is geworden. Hoezo ben je nep-rechts als je ziet dat iemand niet meer serieus te nemen is? Als dat nep-rechts is dan ben ik dat maar. Alleen ik zal dan echt-rechts wel willen waarschuwen dat ze op een schip zitten waar het eenmansorkest met de dag gekkere toontjes begint te spelen, terwijl het steeds dieper wegzinkt.