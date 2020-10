Comeback tijd voor Trump: ‘president is niet langer besmettelijk’

Donald Trump was al weer een tijdje aan het werk, weliswaar vaak in isolatie, maar zijn arts heeft geconstateerd dat Trump niet meer besmettelijk is. Wat betekent dat Trump weer helemaal terug is, en precies op tijd! Volgende week staat er weer een debat met Biden op de agenda!





Naar eigen zeggen ging het natuurlijk uitstekend, Trump liet geen kans liggen om op te scheppen over zijn gezondheid. Maar voor de Republikeinen moet het fijn zijn dat ze nu eindelijk zekerheid hebben: Trump is niet meer besmettelijk en weer fit genoeg om door te gaan.

„Vanavond ben ik verheugd te kunnen melden dat de president niet alleen voldoet aan de CDC-criteria voor het veilig beëindigen van isolatie, maar dat de Covid PCR-steekproef van vanochtend volgens de momenteel erkende normen aantoont dat hij niet langer wordt beschouwd als een transmissierisico voor anderen”

Gisteren hield de president al zijn eerste ‘openbare’ toespraak. Vanaf een balkon op het Witte Huis sprak hij zijn aanhangers toe. Ondanks zijn opgelopen besmetting en verplichte isolatie probeerde Trump zo snel mogelijk weer in contact te komen met zijn achterban, want de verkiezingen zijn over enkele weken al.

Nu Trump weer helemaal gezond verklaard is gaat kan de campagne weer op volle kracht verder. Voor team Trump is er werk aan de winkel, want de peilingen zijn behoorlijk negatief over zijn herverkiezingskans.