De nieuwe corona-regels; dit mag nog wel!

De blaadjes vallen, de horeca moet sluiten, je mag niet veel vrienden uitnodigen… Je zou bijna vergeten dat er nog een heleboel is wat wel mag. Zo geniet je de komende weken optimaal van de herfst.

De lokale horeca sponsor thuisdate

Niet uit eten dit weekend? Bestel bij jouw lievelingsrestaurant een compleet diner. Tut je op en dek de tafel met je mooiste servies en kaarsjes natuurlijk. Muziekje aan en genieten maar. Wil je je lief eens echt verrassen? Ze dan een klein romantisch tafeltje ergens anders in huis. Zo is het net alsof je even op vakantie bent in je eigen huis.

Wandelen & herfstbladeren schoppen

De herfst is natuurlijk dé periode om lekker te gaan wandelen. Sjaal om en je Burkely tas mee en struinen maar. Ga je beukennootjes en eikels rapen of met je kinderen door de bladeren schoppen? Genieten van de bomen die langzaam van kleur veranderen of doe een wedstrijdje wie de mooiste herfstfoto maakt.

Hardlopen of biken

Mag je je teamsport niet meer doen? Geen nood. Gebruik het mooie najaar om naar buiten te gaan en je energie en uithoudingsvermogen een boost te geven. Sportkleding en je Shock Absorber sport bh uit de kast en go!

Je kledingkast overhoop

Kun je niet meer een dagje shoppen met vriendinnen, gooi dan thuis je kast eens overhoop. Kijk wat nog past en wat je online gaat shoppen om weer aan te vullen. Koop mooie nieuwe lingerie en een luchtje om je nieuwe ik gevoel compleet te maken. Ps. Wel even je bh maat bereken als je een nieuwe koopt. De meeste vrouwen dragen namelijk de verkeerde maat. Met de juiste maat komt jouw figuur nog beter tot zijn recht.

Quality time

Je mag dan misschien niet zoveel mensen uitnodigen maar dat geeft je dus wel de gelegenheid om quality time te plannen met die ene vriendin of dat leuke vrienden stel. Nodig ze thuis uit om bij je te komen eten of een lang middag of avond bij te kletsen. Even echt tijd voor elkaar.

Ook met je partner of kinderen kun je zo’n avond plannen. Telefoons uit en genieten.

Fotoboek maken

Een regenachtige zondagmiddag wordt ineens leuk als je je vrijgekomen tijd benut om samen een fotoboek te maken. Door alle foto’s heen en herinneringen ophalen. Uiteraard zorg je voor een gezellig wijntje en wat lekkers om het feest compleet te maken.

Funcooking

Nog nooit van funcooking gehoord? Kies je voor fondue, raclette, pannenkoeken of zelfs tajine bereiden aan tafel? Of geef je er een draai aan en maak je dingen die je normaal kant en klaar koopt. Denk aan chips, kroepoek, loempia’s en dergelijke. Maar ook mayonaise maken of tortilla’s is leuk. En het is nog eens leerzaam ook.