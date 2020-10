Deense lerares kondigde gebruik van Mohammed-cartoons in les aan, wordt nu ook met dood bedreigd

Een Deense lerares die op Facebook had aangekondigd dat ook zij de cartoons van Mohammed wilde behandelen, is met de dood bedreigd. Toch springt een grote Deense krant voor haar in de bres en roept op de discussie rond spotprenten tot verplichte leerstof te maken. Die krijgen binnenkort dus vast ook een bedreiging aan hun adres!



De Denen hebben natuurlijk de nodige ervaring met schuimbekkende moslimextremisten die spontaan ‘verward’ raken als iemand ze zegt dat er aan de andere kant van de wereld spotprenten van Mohammed rondgaan. Die rellen kostten toen ongeveer tweehonderd mensen het leven, volgens een schatting van The New York Times.

Veel is er sindsdien niet echt veranderd. Rechts wijst het probleem aan en wordt voor islamofoob of racist uitgemaakt. En links kijkt nog steeds weg en gooit het op een héééle kleine minderheid bij wie de oorzaak van het probleem moet worden gezocht (en die op z’n minst wordt gedoogd door een héééle grote meerderheid). Voor de rest moeten we vooral niet ‘zwichten voor deze laffe daad’. En moeten we ook vooral niet onze eigen onthoofding uitlokken, want dat leidt tot polarisatie in de samenleving.

En dat doen ze in Denemarken nu dus juist wél. Dáár pleit de Deense krant Politiken voor echte vrijheid van meningsuiting én hoe ze daar in Denemarken als samenleving mee om willen gaan. Alleen hebben ze dan wel een paar bewakers voor de schoolingang nodig, maar dat krijg je nou eenmaal met een multiculturele samenleving.