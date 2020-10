Supermarkten Koeweit boycotten Franse producten in plaats van veroordelen van onthoofding

Doordat de Franse leraar Manuel Paty werd onthoofd, hebben ze in het Midden-Oosten te horen gekregen dat men in Frankrijk cartoons van de profeet Mohammed als lesmateriaal gebruikt. En in plaats van de onthoofding te veroordelen, wordt er nu opgeroepen om Franse producten te boycotten vanwege de cartoons!



In het geval van Koeweit gaat het niet om de overheid zelf die oproept tot een boycot, maar om de Union of Consumer Co-operative Societies, zeg maar een zwaar gesubsidieerde super Unilever van Koeweit, die ook over delen van het onderwijs en recreatieve activiteiten gaat. Bijna de overheid dus. De Organisation of Islamic Cooperation liet zich wel negatief uit over de moord op de Franse leraar, maar legt toch meer het accent op dat men in Frankrijk kennelijk vrijheid van meningsuiting ‘misbruikt’ voor het beledigen van religie. De Koeweitse minister van Buitenlandse zaken deelde een soortgelijke boodschap via Twitter.

Inmiddels moet je dan toch wel gaan inzien dat er een enorm probleem binnen die wereld, en dus ook binnen de onze. Want ja, statistisch gezien is inderdaad maar een heel klein percentage van de moslims geradicaliseerd en dus een probleem. Maar je ziet nu wel hoe groot de steun is voor dit soort acties. Het is namelijk een beetje alsof iemand zegt dat geweld nooit de oplossing is, maar daar wel direct achteraan roept ‘…, maar hij begon’. En we zien nu overduidelijk dat het ‘ja maar hij begon’-deel van de boodschap een véél bredere weerklank vindt binnen die wereld dan het eerste deel.