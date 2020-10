Deugdrambrigade bij politie doet aan positief etnisch profileren bij sollicitaties: ‘‘Een kleurtje kan helpen, denk ik’

De Rotterdamse politie zegt gewoon open en eerlijk dat ze bewust op zoek zijn naar collega’s met een kleurtje. Bij sollicitaties kijken ze dus niet langer of je de juiste competenties bezit, nee ze kijken naar je huidskleur. Ook fijn om te weten…





Het is op z’n minst opmerkelijk te noemen dat de politie zonder schaamte zegt dat ze bewust solliciteren op huidskleur. De politiedienst in Rotterdam zegt dat ze een diverse korps willen, maar helaas selecteren ze alleen op huidskleur. Andere vormen van diversiteit worden zeker niet gewaardeerd?

,,Jullie lijken in níets op elkaar. En dat is wat we willen: het Rotterdamse korps moet meer divers worden.”

In de ene zin zegt het Rotterdamse korps dat Eenheid Rotterdam nog te wit is, maar vervolgens houden ze een politiek correct praatje dat het om meer draait dan alleen huidskleur. Wat is het nou?

,,Diversiteit slaat ook op geloofsovertuiging, opleidingsniveau, seksuele geaardheid, leeftijd en geslacht. Alles wat je verzint, waardoor jij anders bent dan anderen, kan iets toevoegen. Zo wordt het korps sterker.”

De vraag is hoe wenselijk het is dat er beleidsmakers bij de politie werken die een grotere obsessie hebben met huidskleur en diversiteit dan de openbare orde.