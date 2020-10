Dictatoriale Grapperhaus: ‘Prioriteit handhaving ligt bij alcoholverbod’

Het is ongelooflijk wat er gaande is in ons eens zo mooie, vrije en tolerante landje. Onder leiding van CDA en VVD worden de burgerrechten zo ongeveer afgeschaft. Je kunt vanaf maandag al beboet worden als je na 21:00 uur ’s avonds met alcohol over straat loopt. En ja, volgens minister Grapperhaus is het zelfs “prioriteit” om dat soort vreselijke misdrijven (zucht) te bestraffen.

Het is natuurlijk volstrekt belachelijk dat de horeca gedwongen dichtgaan, dat er na 20:00 uur geen alcohol meer verkocht mag worden, én dat je dan zelfs niet meer met alcohol over straat mag. Dit zijn draconische maatregelen die eerder doen denken aan een dictatoriaal puriteins regime dan aan het beleid van een democratisch gekozen regering.

Maar dit is precies wat er ons te wachten staat. Sterker nog, minister Grapperhaus zegt dat er bij de handhaving prioriteit gegeven wordt aan de handhaving van (onder meer) dit alcoholverbod.

“Daar hebben we afspraken over gemaakt. Prioriteiten gaan liggen bij het alcoholverbod, bij de gesloten sectoren, bij naleving van de groepsregels,” aldus de CDA-minister die eerder deze zomer zelf nog in het nieuws kwam omdat hij zich niet aan de regels gehouden had tijdens zijn huwelijk.

Dit is gevaarlijk én onzinnig. Iemand die alcohol drinkt is niet plots veel vatbaarder voor het coronavirus dan een ander. Nee, dit verbod komt écht alleen maar neer op burgertje pesten.

Critici van de maatregelen roepen al een tijdje dat het er alle schijn van heeft dat het kabinet er simpelweg voor wil zorgen dat we geen momenten van ontspanning meer hebben. Sport wordt min of meer verboden, een alcoholverbod, een horecaverbod… Je krijgt zowaar het gevoel dat dergelijke critici — die eerst werden weggezet als “wappies” wel degelijk een punt hadden.

Of mogen we dat niet hardop zeggen in ons landje waar tot een paar maanden geleden de vrijheid van meningsuiting nog gezien werd als een fundamenteel mensenrecht dat gerespecteerd moest worden door de staat?