DIT ZIJN DE 10 VAN FVD!

Forum voor Democratie heeft vanavond de top 10 van hun kandidatenlijst voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 gepresenteerd. Dat deden ze tijdens een groot online-event in Ahoy Rotterdam.

Forum voor Democratie heeft de nodige veranderingen doorgevoerd. Er zijn een aantal nieuwe namen op de kandidatenlijst te vinden. Zo bekleedt Nicki Pouw-Verweij de derde plek, vlak achter Theo Hiddema (2) en Thierry Baudet (1).

En dat is niet de enige nieuwe naam op de kandidatenlijst. Eerder deze week werd namelijk bekend dat Joost Eerdmans de overstap maakt van Leefbaar Rotterdam naar FvD. Daarmee keert de oud-LPF’er terug in de landelijke politiek. Eerdmans is terug te vinden op plek vier.

En er staan meer bekende namen op de nieuwe kandidatenlijst van Forum voor Democratie. Zo staat rechtsfilosoof Eva Vlaardingerbroek op de vijfde plek, vinden we Wybren van Haga terug op plek acht en wordt de top tien afgesloten door Hans Smolders.

Volledige top 10 van Forum voor Democratie:

Thierry Baudet Theo Hiddema Nicki Pouw-Verweij Joost Eerdmans Eva Vlaardingerbroek Olaf Ephraim Frederik Jansen Wybren van Haga Jan Cees Vogelaar Hans Smolders