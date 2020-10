Emile Roemer komt met kritisch rapport over arbeidsmigranten: ‘uitzendbranche moet veranderen!’

Oud-SP-leider Emile Roemer en zijn Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (ja, echt) komen met een kritisch rapport over de woon- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten. Vooral de uitzendbureaus moeten er aan geloven, tenminste, áls dit kabinet de aanbevelingen ook daadwerkelijk opvolgt.

Volgens Roemer ligt het grootste probleem bij het feit dat uitzendbureaus zowel werk als huisvesting regelen voor de arbeidsmigrant. Als het werk dan wegvalt, dan vervalt ook zijn recht op huisvesting. Bovendien wordt er met deze constructie grof geld verdiend. Het is dus niet zo gek dat Roemer tot de conclusie komt dat werk en huisvesting niet door alleen het uitzendbureau geregeld moet worden, en dat dit dus van elkaar moet worden gescheiden.

Verder doet Roemer nog tal van andere aanbevelingen, die allemaal grofweg hetzelfde effect zullen hebben. Arbeidsmigranten inschakelen wordt minder aantrekkelijk, want de kosten zullen stijgen. De arbeidsmigranten die nog wél zullen worden ingezet, krijgen betere arbeidsomstandigheden en meer zekerheid. Voor de Nederlander betekent dit op den duur dat de arbeidsmarkt weer een stukje eerlijker wordt om in te concurreren.

In feite leiden zijn voorstellen tot een soort protectionistisch beleid voor de Nederlandse arbeidsmarkt, maar die ook bescherming biedt voor de arbeidsmigranten. Ik vraag me alleen af hoe het kabinet hierop zal reageren, want zulk beleid zal vooral VVD’ers en CDA’ers in de portemonnee raken. Aan de andere kant past het weer prima in het straatje van de ChristenUnie én D66, die alle ‘munitie’ voor de verkiezingen wel kunnen gebruiken denk ik.