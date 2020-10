Ernstige zorgen bij vervoerders: voelen zich genoodzaakt dienstregelingen uit te dunnen

De ov-, luchtvaart- en toerisme-sectoren maken zich grote zorgen over het coronabeleid van de regering om reizen te ontmoedigen. Dienstregelingen uitdunnen voor treinen, bussen, en trams wordt “onvermijdelijk“. De ov-sector lijdt daardoor dit jaar al een half miljard verlies.



De afgelopen maanden staat vooral de horeca in de spotlight als één van de grootste slachtoffers van het coronabeleid van de regering (op de daadwerkelijke coronapatiënten na dan), maar de ov-sector krijgt ook enorme klappen te verduren. Die bedrijven worden ook door middel van een overheidsinfuus in leven gehouden en moeten nu nog meer offers brengen.

Dit jaar redden ze het nog wel, maar als dit nog veel langer gaat duren dan gaat het echt veel banen kosten. En het vervelende is dat hier echt vrij weinig aan te doen is. Het is juist verstandig vanuit de overheid om het reizen zoveel mogelijk te ontmoedigen. Dat snappen ze in de ov-sector ook wel. De vraag is meer wat dan de oplossing gaat zijn. Een sterk afgeschaalde dienstregeling met een kaartje voor drie keer de normale prijs? Daar zit ook niemand op te wachten.

En ik vraag me ook af of het zin heeft om flink te gaan investeren in het ‘corona-proof’ maken van bussen, treinen, trams en vliegtuigen. Straks is er wél een vaccin en is het weggegooid geld gebleken. Maar voor hetzelfde geldt duurt het produceren van een vaccin nog veel langer of werkt het straks niet goed genoeg. Dat is echt niet te voorspellen, dus wat ik denk dat ze gaan doen is aansturen op een mogelijkheid om alleen negatief geteste mensen te laten reizen. Dat zal juridisch allemaal wel heel ingewikkeld (zo niet onmogelijk) zijn, maar dat valt ook vast wel op de één of andere manier te omzeilen.