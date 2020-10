Faal! GGD en RIVM missen honderden positieve coronatests per dag, wegens “geen energie”

De dagelijkse coronacijfers missen vermoedelijk honderden positief geteste mensen per dag. GGD en RIVM registreren namelijk alleen de mensen die zij zelf positief danwel negatief getest hebben, maar negeren de commerciële testen. Daar willen ze “geen energie” in steken, melden ze schouderophalend.

Het RIVM en de GGD zijn niet geïnteresseerd in volledige en accurate getallen over de coronapandemie. Dat is de enige conclusie die we kunnen trekken nadat ze zelf aangeven aan het medische vakblad Skipr dat ze niet van pan zijn om ook mensen in de statistieken op te nemen die positief of negatief getest zijn op COVID-19 door commerciële testaanbieders. Dat is hun “energie” niet waard, zo melden ze achteloos:

“Natuurlijk wil je als RIVM het liefst goed zicht houden op alle besmettingen”, vervolgt de woordvoerder. “Maar het kan niet.” Hij zegt dat de organisatie ook niet van plan is om een systeem op te zetten waarbij de resultaten van deze testen wel worden meegerekend: “We hebben geen tijd om daar energie in te steken.” “Het is niet aan de GGD om de uitslagen van die commerciële testen bij te houden”, aldus een woordvoerder van GGD GHOR. De IGJ zegt echter dat bij commerciële tests een arts altijd de positieve testresultaten dient door te geven aan de GGD, vertelt een woordvoerder van de inspectie.”

De reactie van RIVM en GGD zijn uiterst typerend voor het Nederlandse coronabeleid: denken dat een beetje je best doen wel genoeg is, en verder alle verantwoordelijkheid van je afschuiven. En dan maar hopen dat dát genoeg is om die duivelse pandemie te stillen.

Aan de dagelijks toenemende coronacijfers zien we dus dat die houding uiterst contraproductief is. En straks hebben ziekenhuis de energie niet meer om iedereen te verplegen. Mede veroorzaakt door RIVM en GGD, die even geen energie hadden om een volledig beeld te schetsen van de dagelijkse situatie rondom corona in Nederland. Hmpf.