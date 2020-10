Faal! Tijdelijke Tweede Kamer is voor 161 miljoen euro verbouwd maar is niet coronaproof

Als je 161 miljoen euro aan belastinggeld gebruikt om een gebouw te verbouwen zodat de Tweede Kamer er een paar jaar in kan werken ga je er vanuit dat het gebouw écht in orde wordt gemaakt, ook in deze door corona gedomineerde tijden. Helaas, niets is minder waar. De tijdelijke Tweede Kamer in Den Haag blijkt namelijk allerminst coronaproof te zijn. Het is zo erg dat niet één, maar drie onderzoeksbureaus buitengewoon kritisch zijn en zich zelfs ernstig zorgen maken.

Laat mij de eerste zijn om te zeggen dat ik wel klaar ben met al die coronamaatregelen. Met een sterftecijfer van rond de 0,26% zie ik werkelijk geen enkele reden om onze samenleving helemaal opnieuw in te richten. Ja, het virus is wat vervelender dan de griep, maar het is ook weer niet zo heel veel erger dat je de hele economie om zeep moet helpen, grondrechten moet inperken, en gebouwen op grote schaal moet aanpassen. Onze voorouders leerden leven met dergelijke virussen, dat kunnen wij ook. En als er dan eenmaal een vaccin is wordt het coronavirus écht niet meer dan een griepje.

Maar de politiek denkt daar heel anders over. Den Haag eist dat alles anders wordt. De horeca wordt gedwongen gesloten. Gebouwen moeten helemaal verbouwd worden om ze coronaproof te maken. We moeten allemaal overal en altijd 1,5 meter afstand houden. En dan is er dat vermaledijde mondkapje nog.

Daarom is het érg wrang dat uit onderzoek van niet één, niet twee, maar drie externe bureaus blijkt dat de tijdelijke Tweede Kamer in Den Haag absoluut niet coronaproof is. “De gangen zijn te smal en de ruimte rond de liften is te klein om 1,5 meter afstand te kunnen houden,” legt het AD uit op basis van de vertrouwelijke rapporten die in handen zijn van die krant. “Daarmee zijn de tekortkomingen veel ernstiger dan tot nu toe werd aangenomen,” gaat de krant verder.

Dus wacht even. Politiek Den Haag, dat al die belachelijke, draconische coronamaatregelen met dwang oplegt aan de bevolking, gaat naar een gebouw verhuizen dat niet voldoet aan de coronaregels?

Dit is wel héél wrang.

En nu de grote vraag: wordt iemand hier nog voor ter verantwoording geroepen of laten we dit weer gewoon gebeuren?

