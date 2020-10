Gelukkig! Thoughts & prayers vanuit Tweede Kamer voor onthoofde leraar Paty

De Franse leraar Samuel Paty die vorige week werd onthoofd, wordt dinsdag herdacht in de Tweede Kamer. Dan kan iedereen weer even publiekelijk walgen van deze ‘laffe daad’ en ons vertellen dat we nooit mogen buigen voor dit soort terreur. Thoughts & prayers voor iedereen!

De reden dat deze Franse leraar wél wordt herdacht, in tegenstelling tot de slachtoffers van alle andere ‘verwarde personen’, is omdat deze aanslag ‘heel de vrije wereld‘ aangaat, zoals de Franse ambassadeur in Den Haag dat zei. Daarom stoort het me misschien ook wel zo dat we in Nederland nog steeds niet veel verder komen dan het etaleren van machteloosheid.

Zo zien we bijvoorbeeld dat burgemeester Halsema eerst in gesprek wil met Amsterdamse docenten om te kijken of zij hier ook last van hebben. Dat moet dus eerst nog onderzocht worden! Maar stel nou dat de boodschap overkomt, wat dan?

In Nederland lijken sommige mensen het inmiddels steeds normaler te gaan vinden dat je ook niet perse alles hoeft te zeggen. Of de discussie wordt totaal vermeden door gewoon een keer ‘racisme’ en ‘islamofoob’ te roepen, of de focus te verleggen naar sociaaleconomische omstandigheden. Daarna gaan we weer verder met de orde van de dag en is het grootste probleem van onze samenleving dat die arme moslimextremisten geen stageplaats hebben kunnen krijgen toen ze 16 waren.

Immigratie gaat gewoon door, de samenleving moet nog maar wat verder meebuigen en bij de volgende aanslag spreken we onze afgunst weer uit. Die terroristen houden vanzelf wel een keer op toch? #Jesuisonthoofd