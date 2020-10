Genant: na maandenlange corona-clusterfuck mogen we weer met de pet in de hand bedelen om IC-bedden in Duitsland

De afgang is nu weer compleet. Nederland gaat niet alleen bijna ten onder aan het coronavirus, we moeten nu ook onze grote rivaal om extra hulp vragen.

Hoe ongelofelijk pijnlijk het is dat Nederland opnieuw in een lockdown is terechtgekomen zal iedere horeca-ondernemer, slijter of sportcoach je kunnen uitleggen. Maar al die economische pijn is nog niets vergeleken met het feit dat ons land weer moet bedelen bij onze oosterburen voor wat extra plekjes op de Duitse intensive cares.

Want behalve dat we de aantallen corona-patiënten niet onder de duim hebben, hebben we ook nog altijd niet de regie herpakt in onze intensive cares. Daar zijn nog altijd te weinig bedden nu de tweede golf transformeert in een tsunami. En dus… mogen we weer op onze blote knietjes smeken om wat extra bedden in Duitse ziekenhuizen:

“Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) kondigde donderdag aan wederom een beroep te doen op de Duitse ziekenhuizen om de toenemende stroom coronapatiënten aan te kunnen. “We staan op het punt onze Duitse collega’s weer te verzoeken patiënten over te nemen”, zei hij. Patiënten worden vrijdag of zaterdag met ambulances, Mobiele Intensive Care Units of per helikopter naar het buurland gebracht.”

Veel genanter dan dit gaat het niet worden, nee. Niet alleen bakken we er qua voetballen helemaal niets van de laatste tijd, maar ook kunnen we onze eigen boontjes niet doppen in onze eigen gezondheidszorg. Onze grote broer moet ons weer eens komen redden – alsof we niets meer zijn dan een halvegare kolonie. Want dat kon dit jaar ook nog wel even stuk: ons nationale gevoel van trots.