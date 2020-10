GroenLinks blijft boeren hatende koers behouden: ‘de vervuiler moet betalen’

GroenLinks blijft voorlopig nog even de meest prominente anti-boerenpartij in Nederland. Zij vinden namelijk dat de boeren – en met name de veehouderij – de groot vervuilers zijn van Nederland. En juist daarom moeten zij de rekening gaan betalen voor alles.

GroenLinks is van mening dat de veehouderij de rekening voor de uitstoot moet gaan betalen. Heel Nederland moet 100km per uur gaan rijden, maar de echt grote vervuiler is de veehouderij aldus GroenLinks.

“Heel Nederland rijdt inmiddels 100 om de stikstofuitstoot te verminderen”, zegt GroenLinks-Kamerlid Bromet. “Maar wij vinden dat de vervuiler moet betalen. Dat is vooral de veehouderij en daar is nog niks gebeurd.”

Daarom komt GroenLinks weer met een radicaal plan, zij willen de uitstoot van stikstofoxiden en ammoniak met 50% verlagen voor 2030. Dit terwijl het kabinet streeft naar een verlaging van 26%.

GroenLinks laat dus maar weer eens zien dat zij niet de boerenpartij van Nederland zijn.

Het kabinet heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer, en dus meent GroenLinks een sterke onderhandelingspositie te hebben op dit moment. En als we kijken naar het verleden dan klopt dit. GroenLinks heeft al vaker aangetoond het beleid van het kabinet flink te kunnen sturen.

Voor boeren gaan het zware tijden worden als GroenLinks nog meer te zeggen krijgt in dit land.