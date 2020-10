GroenLinks en PvdD hebben volkomen gelijk: vuurwerk kunnen we ons anno 2020 niet permitteren – verbieden maar!

We hebben echt een vuurwerkverbod nodig voor dit Oudjaar, anders zakt wat er nog resteert van ons gezondheidssysteem faliekant door de hoeven. Dat dit voorstel gedaan wordt door de felle linkse oppositiepartijen GroenLinks en PvdD, doet niet ter zake.

Toegegeven: een klein beetje flauw was het al wel. Ieder jaar roepen de Partij voor de Dieren en GroenLinks op tot een nationaal en algemeen vuurwerkverbod. Dus dat de partijen heel ‘toevallig’ door de coronacrisis uitkomen bij standpunten die ze allang huldigden, zal niet iets zijn dat menig Nederlander voor oprecht aanziet.

Toch is het goed als we naar de partijen luisteren, die vandaag in Nu.nl voorstellen dat we voor Oudjaar 2020 ons helemaal geen vuurwerk kunnen permitteren, en het dus de hoogste tijd is dat deze pretpijlen en sierknallers verboden worden:

“GroenLinks en de Partij voor de Dieren (PvdD) roepen het kabinet op voor dit jaar met een tijdelijk vuurwerkverbod te komen. Partijleiders Jesse Klaver en Esther Ouwehand stellen tegenover NU.nl dat het onverantwoord is om de zorg, die al ernstig onder druk staat vanwege de coronacrisis, nog verder te belasten met vuurwerkslachtoffers. Zij krijgen steun van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) en de Nederlandse BOA Bond. “Als we nu zien hoe hoog de druk is bij de ziekenhuizen en de spoedeisende hulp, maar ook de handhaving bij de politie en boa’s, dan moeten we nu handelen”, aldus Klaver.”

De twee partijen hebben gelijk: zo’n beetje alle zorg die niet corona-gerelateerd is, is afgeschaald. We weten uit ervaring dat het een hele tijd duurt voordat ziekenhuizen de boel weer op orde hebben zelfs áls de coronabesmettingen ineens drastisch gaan dalen. Op 31 december zit geen reeds overspannen dokter te wachten op een tsunami aan mensen met opgeblazen ogen, handen, neuzen en oren. Steun deze mensen dus, en laat geen vuurwerk op.

Daarnaast is vuurwerk altijd een gigantisch sociaal evenement, waarbij buurtbewoners elkaar allemaal drie dikke pakkerds op de wang komen geven. Normaalgesproken een fijne uiting van burenliefde, maar dat deze gang van zaken in coronatijd geen bijster intelligent idee is behoeft geen uitleg meer.

Verbied dus al het consumentenvuurwerk voor 2020. Eventueel kunnen er wel gemeentelijke of provinciale vuurwerkshows georganiseerd worden door professionals – maar dat tieners met zwaar knalvuurwerk door de wijken slenteren is eigenlijk ook in gewone tijden geen ontzettend fijne gewoonte. Maar dit jaar is het nog erger: het is een kamikaze-aanval op de door corona overwerkte gezondheidszorg. Dus: hup, weg ermee!