Het Henkenhuwelijk loopt nog meer deuken op: lokale fracties keren Henk Otten de rug toe

Vanochtend kreeg Nederland te horen dat het Henkenhuwelijk definitief gescheiden is. Otten en consorten blijken niets meer dan semi-agressieve wannabe politici. Otten heeft nu overigens een zeer negatief trackrecord, overal waar hij komt breekt de pleuris uit – meestal door zijn toedoen. Nu Henk Krol afscheid heeft genomen van Otten blijkt dat de lokale fractie in Den Haag, Groep Hoynk, niet langer voor Otten uitkomt. Ook andere lokale Krol-adepten verlaten het schip. Zij blijven Krol trouw.





Ottens nieuwe poging op politieke roem en faam is weer mislukt. Na een moddergevecht te hebben gehad bij Forum voor Democratie ging hij voor zichzelf verder, gesteund door enkele vertrouwelingen. Groep Otten begon voortvarend, een nieuwe economische liberale partij was een warm welkom voor Nederland.

Helaas door Ottens eigen toedoen, en continue pogingen van mensen wegwerken lijkt zijn nieuwste creatie, Partij voor de Toekomst, ook te floppen. Henk Krol is weg, en daarmee is Otten ook de immer loyale (voormalig) 50Plus-politci ook kwijt. Meerdere lokale politici en fracties hebben al direct afstand genomen van Otten. Iedereen komt tot dezelfde conclusie: het is een nare en vervelende man.

We zijn benieuwd wat de volgende stappen zullen zijn van Krol. Een comeback – voor de zoveelste maal – zou niet geheel verrassend zijn.

Er komt een eind aan mijn samenwerking met de Groep Otten. Het #henkenhuwelijk. Het liep niet soepel, maar na een bedreiging van een van mijn medewerkers door een van de senatoren, was de maat helemaal vol.

Klik op de afbeelding hieronder: pic.twitter.com/EwJXKueAGC — Henk Krol (@HenkKrol) October 18, 2020