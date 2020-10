Het RIVM lijkt definitief ingestort en coronamoe: ‘8669 nieuwe besmettingen, maar cijfers zijn NIET compleet’

Het RIVM lijkt de tweede coronagolf nauwelijks aan te kunnen. Vanwege een technische storing bij verschillende GGD’s kwam het instituut vandaag pas om 17.00 uur met nieuwe cijfers. Daaruit bleek dat er tenminste 8669 nieuwe besmettingen te melden zijn.

Het kantoor van Jaap van Dissel maakte vanwege een storing bij diverse lokale GGD-kantoren pas rond de zonsondergang bekend wat het aantal nieuwe besmettingsgevallen zijn: 8669 tot dusver. Vanwege de storing valt het aantal besmettingsgevallen nu dus ook lager uit. De verwachting is dat de aantallen nog flink zullen oplopen, en dat zal dan wel weer worden verrekend in een nieuwe persconferentie die we volgens ingewijden kunnen verwachten op aanstaande dinsdag, donderdag of vrijdag.

De NOS schrijft dat niet-complete cijfers blijkt dat er bij het RIVM 8669 nieuwe bevestigde coronabesmettingen zijn gemeld. Waarschijnlijk loopt het aantal besmettingen dat vandaag niet is meegeteld in de honderden, verwacht het RIVM.

Ook moeten we er even bij vermelden dat de cijfers van gisteren zijn aangepast. Toen werden voor het eerst 10.000 nieuwe besmettingen geregistreerd, maar dat aantal is inmiddels bijgesteld naar 9996 Alsof het nog iets uitmaakt.