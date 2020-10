Honderden Ugandese asielzoekers kregen onterecht verblijfsvergunning door te liegen over geaardheid

Honderden asielzoekers uit Uganda hebben ten onrechte een verblijfsvergunning gekregen. Ze deden dit door een maas in de wet te gebruiken: ze logen namelijk over hun geaardheid. De IND gaat nu honderden aanvragen opnieuw onderzoeken, want de aanvragen vertoonden gigantische overeenkomsten. Waarschijnlijk kregen de asielzoekers van mensensmokkelaars te horen wat ze moesten zeggen om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning.

Honderden asielzoekers logen over hun geaardheid. In Uganda is homoseksualiteit verboden, er staat een lange straf op. Daarom werd in 2014 het asielbeleid voor LHBTI’ers versoepeld, maar na enkele jaren werden deze zaken alleen nog maar afgehandeld door IND’ers die meer ervaring hadden met fraude rond deze kwesties.

Maar nu blijkt dus dat er mogelijk tussen 2014 en 2017 honderden keren fraude is gepleegd. Voor de IND blijft dit een moeilijk vraagstuk, want asielzoekers zullen logischerwijs allen proberen om asiel te krijgen. In dit geval logen ze dus gemakkelijk over hun geaardheid om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning.

Op Twitter is de discussie hierover al losgebarsten, want het is volgens velen niet heel raar dat mensen gaan liegen over hun achtergrond als ze weten dat ze dan makkelijker in aanmerking kunnen komen voor een permanent verblijf.

Ondertussen blijven de problemen bij de IND zich opstapelen zo lijkt het.