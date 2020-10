Jan Roos veegt de vloer aan met de koninklijke familie: ‘Stop met deze poppenkast!’

Ja, de koninklijke familie is uiteindelijk teruggevlogen uit Griekenland, toen duidelijk werd dat de gewone Nederlander het volstrekt onacceptabel vond dat de Oranjes lekker aan het feestvieren waren in deze voor ieder ander bijzonder zware tijden. Maar toch. Wat zegt het over de familie dat ze dit zelfs maar geprobeerd hebben? Jan Roos weet het wel: ophouden met die hele bende.

De opiniemaker legt uit waar de familie de afgelopen maanden mee bezig is… en nee, het is geen vrolijk plaatje voor aanhangers van de monarchie.

De koning in coronatijd: – bestelt speedboot voor 2 miljoen euro (mkb valt om)

– neemt geen 1,5 meter afstand in acht

– krijgt/accepteert grote verhoging enorme uitkering

– gaat op vakantie terwijl iedereen thuis moet blijven Stop met deze peperdure ondemocratische poppenkast — Jan Roos (@LavieJanRoos) October 16, 2020

Het midden- en klein bedrijf valt om, maar meneer de koning bestelt een speedboot van 2 miljoen (!) euro. Hij geeft aan lak te hebben aan de anderhalve meter afstand waar de rest van de maatschappij zich wél aan moet houden, op straffe van een boete en zelfs sluiting van bedrijven.

Hij krijgt een flinke verhoging op zijn uitkering, terwijl gewone Nederlanders maar amper rond kunnen komen. En ja, hij gaat op vakantie terwijl wij allemaal thuis moeten blijven — en er zelfs een Twittercampagne rondgaat #blijfthuis.

“Stop met deze peperdure ondemocratische poppenkast,” concludeert Roos dan ook. Want dit kán echt niet.

“Helemaal mee eens, maar ik heb wel een toevoeging: als de koning door heeft dat het coronabeleid van het kabinet onzin is en hij daarom doet wat hij wil moet hij de moed hebben om dat hardop te zéggen. Dan zou het koningshuis voor het eerst in tijden eens van toegevoegde waarde zijn voor de maatschappij.