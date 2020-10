Jensen: ‘We mogen de feiten over corona niet melden, maar die feiten vallen alleszins mee’

In zijn Internet-tv programma heeft Robert Jensen hard uitgehaald naar het establishment in de politiek én in de media. De reden? Wij mogen feiten over corona niet vermelden. Proberen we dat wel, dan wordt ons zo snel mogelijk het zwijgen opgelegd. En dat is raar, want de feiten — de cijfers spreken voor zich: corona is geen feest, maar het is ook zeker geen tweede pest.

Een voorbeeld. Jensen had het over de beslissing van het kabinet om de horeca te sluiten. Het is werkelijk een draconische maatregelen die indruist tegen al onze rechten. Dat is al erg genoeg. Maar wat dit besluit nog erger maakt is dat uit officiële cijfers van het kabinet blijkt dat de horeca een minieme rol speelt in de verspreiding van het virus. Het virus gaat veel meer los op het werk, school, etc. Maar dat blijft allemaal wél doorgaan, terwijl de horeca om zeep wordt geholpen.

En dan zijn we er nog niet. Jensen keek ook naar de oversterfte. Die zou enorm moeten zijn als corona werkelijk verschrikkelijk is. Maar: “Jongens, het gebeurt gewoon feitelijk niet… we zitten op honderdtjes verschil… Er is niets schrikbarends aan de hand.” Kijk maar:

Maar, horen we bangeriken roepen, onder ouderen is corona wél een verschrikkelijke ravage aan het aanrichten! Nee hoor, zei Jensen in de uitzending, ook dat is onzin:

Je moet naar het percentage kijken omdat Nederland vergrijst. En wat zie je dan? Het is 4,4%, wat een volkomen normaal sterftepercentage is in die leeftijdsgroep. In 2016, 2017 en 2018 was het percentueel gezien hóger.

“Dit zijn de feiten,” zei Jensen. Maar we mogen het niet bespreken.

Maar, hoor je aanhangers van het kabinet dan roepen, “dit komt door de lockdown! Zonder de lockdown was het veel erger geweest!” Nou, zei Jensen, ook dat lijkt onzin te zijn. Kijk maar naar de sterfte in Zweden, waar men niet in lockdown is gegaan en waar het virus een natuurlijk pad lijkt te volgen:

Wat vind jij? Ben jij het eens met Jensen dat de feiten nogal mee lijken te vallen, of deel jij de mening van het kabinet dat corona heel, extreem gevaarlijk is en we de hele samenleving ervoor plat moeten leggen?

Kijk de uitzending van Jensen: