Kabinet roept op zoveel mogelijk thuis te blijven – ondertussen: Oranjes gaan gezellig op vakantie naar Griekenland

Terwijl heel Nederland te horen krijgt dat ze veel mogelijk thuis moeten blijven, en reizen moeten beperken tot een minimum denkt onze monarch hier anders over. De Oranjes zijn gewoon lekker op vakantie naar Griekenland, zowel minister De Jonge als de woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst wisten hier niks van. De koning is nu eenmaal onschendbaar, of zoiets…





Heel Nederland moet zich houden aan de geldende coronaregels, en wordt ondertussen ook nog eens geadviseerd om het reizen naar het buitenland te schrappen. Maar ons Koningshuis doet natuurlijk wat zelf goeddunkt, en dat is naar hun vakantiehuis verkassen in Griekenland. Weliswaar in een code geel gebied, maar dit is nu niet bepaald het ‘goede voorbeeld geven’.

Ook Kamerleden zagen deze stunt weer met verbazing aan. SP-Kamerlid Ronald van Raak zei het volgende:

„De koning heeft een voorbeeldfunctie en zou de geest van deze tijd beter moeten aanvoelen.”

Het Koningshuis ligt geregeld onder vuur, en de ”’incidenten”’ stapelen zich op de laatste tijd. Het goede voorbeeld geven ze al lang niet meer. En dat van onze belastingcenten…

Wederom blijkt dat opgroeien in een uitzonderingspositie (paleizen, lakeien, media-aandacht) niet het beste recept is voor empathie. Laat Willem-Alexander lekker op vakantie gaan. En geef ons een democratisch gekozen staatshoofd. #koning #griekenlandhttps://t.co/tVMmBPXxDJ — Republikeins Genootschap (@levederepubliek) October 16, 2020