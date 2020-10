Kamervoorzitter Arib wil geen demonstraties meer voor parlement: ‘er ontstaan onveilige situaties voor politici’

Kamervoorzitter Khadija Arib heeft in een brief aan de Haagse burgemeester Jan van Zanen laten weten dat ze liever ziet dat er geen demonstraties meer worden gehouden voor het parlement. Ze ziet al tijden dat de sfeer grimmiger wordt, en nu politici worden lastiggevallen hoopt ze dat de demonstraties worden verplaatst naar een andere plek. Een woordvoerder van Van Zanen liet weten dat demonstreren een grondrecht is, en dat het stoppen of verplaatsen daarvan “niet lichtzinnig” gaat.





We hebben allemaal wel de beelden gezien van een Pieter Omtzigt die werd belaagd, toen reageerde Arib al direct ferm. Dit mag en zal nooit meer gebeuren, om dit in de toekomst te voorkomen wil ze dat de burgemeester niet automatisch meer demonstraties toelaat op het Plein.

“Hoewel veel demonstraties vreedzaam zijn, lijkt dat wel een tendens: steeds meer demonstraties gaan gepaard met geschreeuw richting Kamerleden en soms ook het fysiek aanklampen van Kamerleden.”

Ze kaart natuurlijk een terecht punt aan; demonstraties in Nederland verlopen steeds grimmiger. Het is natuurlijk van de zotte dat ook politici fysiek worden lastiggevallen. Maar toornen aan het demonstratierecht is niet de oplossing, en ook Van Zanen gaat zijn vingers niet branden aan het demonstratierecht.

Afgelopen weken was het rumoerig en onrustig op het Plein, naast politici hebben ook andere personeelsleden last van de demonstraties volgens Arib.

“Door de grote hoeveelheid en soms ook onverwachte demonstraties die voor de deuren van de Tweede Kamer plaatsvinden, ontstaan er onveilige situaties met grote impact op Kamerleden en bewindspersonen, maar ook op onze medewerkers en het publiek dat de Tweede Kamer bezoekt. Zij kunnen de Tweede Kamer niet vrij betreden en verlaten.”