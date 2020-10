Knetter! Friese vader wordt in politiebusje gegooid omdat hij wil demonstreren tegen mondkapjes voor zijn kind

Als ouder heb je het natuurrecht om te bepalen hoe jij je kind opvoedt. Als anderen het daar niet mee eens zijn — ook de overheid niet — is dat jammer. Het is jouw kind. Jouw verantwoordelijkheid. Jouw recht.

Tot niet zo heel lang geleden was vrijwel iedereen het daarmee eens. Maar nu is alles zogenaamd opeens anders omdat er een nieuw coronavirus is — een virus dat een sterftecijfer heeft van 0,24 procent, wat maar een beetje hoger is dan het sterftecijfer van de griep met 0,16 procent.

Een andere conclusie kan ik niet trekken nadat ik het nieuws heb gelezen over Martin Mourik. Deze Friese vader wilde vandaag actie voeren bij de school van zijn zoon. Het Linde College in Wolvega heeft het dragen van mondkapjes als ze door de gangen wandelen namelijk verplicht gesteld voor leerlingen. Mourik is het daar niet mee eens. Hij vindt dat “kindermishandeling.”

Daarom had hij aangekondigd actie te gaan voeren bij de school. Hij had andere ouders opgeroepen ook mee te doen.

Maar dat was tegen het zere been van de autoriteiten. Want blijkbaar heb je als ouder tegenwoordig helemaal niets meer te zeggen over (de gezondheid van) je kind. Mourik en een paar andere ouders kwamen aan bij de school, maar kregen geen ruimte om ook maar een beetje te demonstreren. Als ze dat wilden doen moesten ze maar naar de drafbaan in het Victoria Park Wolvega.

Mourik en kornuiten weigerden dat… waarna ze werden meegenomen in een politiebusje. Bij de school van hun kinderen, die alles ongetwijfeld meekregen.

Kijk, dat er een mondkapje op moet op school — tja, dat kan. Het is beter om een mondkapje op te hebben en dat de scholen open zijn dan het alternatief. Maar dat ouders die het daar niet mee eens zijn zo behandeld worden? Dat is volstrekt onacceptabel.

