Koningspaar spreekt in ‘berouwvolle’ video – Kamer vergeeft hen direct: ‘ik ben onder de indruk’

In heel Nederland ontstond ophef omdat ons Koningshuis op vakantie ging naar een code geel gebied. Iets wat trouwens compleet legaal is, iedereen mag in deze tijden nog gewoon op vakantie naar een code geel gebied volgens de geldende adviezen. In plaats van dat Nederlanders ophef maken over de echte corruptie schandalen binnen onze monarchie, kozen ze dit uit als ‘schandalig’ moment. De Kamer vindt de videoboodschapexcuses dan ook genoeg, de Oranjes hebben het boetekleed aangetrokken.



Vandaag kwam de spijtbetuiging van ons koninklijk echtpaar, iets waar heel Nederland op had gewacht. Een semi-depri ogende koning die zijn excuses aanbiedt omdat hij op vakantie ging, terwijl dit volgens de geldende coronaregels nog gewoon mag.

Ook de geharde republikeinen en anti-orangisten in de Kamer zijn ineens overstag: het koningshuis is weer cool. Nou dit was het dan weer wat betreft de republikeinse opstand in Nederland. In plaats van hard tekeer te gaan tegen de Oranjes vanwege de belachelijk hoge vergoedingen en salarissen, kozen ze een vakantie naar Griekenland uit.

Ronald van Raak, SP-Kamerlid, was zelfs onder de indruk van de Oranjes.

,,Dit had ik niet verwacht en ik ben onder de indruk. De koning erkent zijn fouten en heeft duidelijk lessen getrokken voor de toekomst. Door zijn manier van werken heeft de premier de zaak wél schade berokkend. Dat was dom, provocatief en onnodig. En natuurlijk is dit geen privézaak, al vind ik een debat erover voeren te ver gaan.’’

